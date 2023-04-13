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13 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Устойчивость экономики России поразила Запад

МВФ ждет еще большего роста от российской экономики Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в прошлом году фонд ждал падения нашей экономики, то уже в январе переписал прогноз на рост. А в апреле фонд решил не скупиться и прибавил темпы роста ВВП России. Наша экономика после очередных жестких санкций снова удивляет западных экономистов. Как? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

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Для воровства выделяемых Вашингтоном денег Зеленский использует коррупционные надстройки Zuma/ТАСС
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

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В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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    Устойчивость экономики России поразила Запад

    МВФ ждет еще большего роста от российской экономики
    		  
    13 апреля 2023, 11:12
    Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в прошлом году фонд ждал падения нашей экономики, то уже в январе переписал прогноз на рост. А в апреле фонд решил не скупиться и прибавил темпы роста ВВП России. Наша экономика после очередных жестких санкций снова удивляет западных экономистов. Как?

    Международный валютный фонд уже второй раз в этом году улучшает прогноз по темпам роста российской экономики в 2023 году. В прошлом году фонд ждал падения на 2,3%, однако уже в январе повысил прогноз по ВВП России до роста на 0,3%. А в апрельском докладе МВФ снова улучшил прогноз и теперь ждет ускорения роста российской экономики на 0,7%.

    Как передает Bloomberg, ожидаемый МВФ рост ВВП РФ в 2023 году до 0,7% – это второй самый оптимистичный прогноз после прогноза JPMorgan на уровне плюс 1%. Между тем медианный прогноз экономистов, которых мониторит агентство, предполагает все-таки сжатие российской экономики на 1,7%.

    Российские власти тоже оптимистичны и ждут от российской экономики в этом году роста – большинство более чем на 1%.

    Почему МВФ смотрит с таким оптимизмом на российскую экономику? И что заставляет фонд улучшать свои прогнозы? Прогнозы фонда меняются по мере того, как становится понятным эффект санкционного давления Запада на российскую экономику. Когда эмбарго и потолок цен на нефть только запускался Евросоюзом, Запад верил в сильный негативный эффект для России. Однако когда эти ограничения начали действовать, стало понятно, что России удается снизить негативный эффект для своей экономики. И чем дальше, тем лучше у нее это получается.

    «Им удалось поддержать довольно сильный момент в экономике путем принятия, например, очень сильных фискальных мер. И пока им удается сохранять устойчивость поступлений экспортной выручки, хотя мы ждем ее снижения», – объясняет главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

    Как же России удается сохранять устойчивость своей экономики в неблагоприятных условиях?

    По данным Минфина, в первом квартале 2023 года нефтегазовые доходы России сократились на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло на фоне снижения объемов и низких цен на Urals (менее 50 долларов за баррель), что привело к сокращению сборов по НДПИ и по экспортной пошлине. Однако, судя по всему, это пиковый минимум, который скоро будет пройден. Потому что Россия налаживает логистику и поставки нефти и нефтепродуктов из Европы в Азию, плюс цены на нефть снова начали расти после решения ОПЕК+ сократить добычу, сокращается и ценовой разрыв между мировой ценой и стоимостью российской Urals.

    «После слабого для доходов бюджета начала года, скорее всего, в марте уже был пройден некий экстремум по минимумам экспортной выручки. С учетом временного лага между отгрузкой товаров и оплатой, приток выручки в страну должен увеличиться уже в мае. Это, например, должно оказать позитивное влияние на рубль, и ожидаем ослабление доллара под уровень 80 рублей в ближайшие недели», – говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Экспортные доходы уже во втором квартале начнут расти благодаря снижению объемов добычи и восстановлению мировых цен на нефть. Кроме того, дисконт на российскую экспортную нефть к Brent уже снизился с 33 долларов за баррель до 29,5 доллара за баррель, что тоже ведет к увеличению экспортных доходов РФ,

    говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Росту доходов бюджета помогает и более слабый рубль, чем был в прошлом году. Кроме того, пока нефтегазовые доходы падали, ненефтегазовые доходы, наоборот, росли – на 14%. Наконец, росту ВВП помогает увеличение государственных затрат, которые подпитывают экономику.

    «На фоне выпавших доходов государство стремится использовать все источники финансирования бюджета. Один из них – дивиденды. Рекордный объем выплат от Сбера позволит частично компенсировать дисбаланс бюджета. При общей сумме выплат в 565 млрд рублей от Сбербанка бюджет получит половину, а это порядка 10% от текущего дефицита. По такому же пути могут пойти и другие государственные и квазигосударственные компании, что, например, будет и дальше подпитывать рост акций на бирже», – считает Зельцер.

    Уже сейчас стало видно, в том числе экономистам МВФ, что Россия смогла и на этот раз адаптироваться к санкциям. «Были найдены альтернативные рынки для экспорта продукции, выстроены новые цепочки поставок, заработал параллельный импорт. Сложнее других пришлось сырьевой сфере и автопрому. Упали прямые экспортные поставки нефти, газа и нефтепродуктов, существенно увеличились потери компаний и бюджета вследствие снижения цен на российское сырье. Однако отрасль серьезно трансформируется: поставки нефти выросли в азиатском направлении», – говорит главный экономист Банка ЗЕНИТ Марина Никишова.

    Что еще помогает российской экономике?

    По мнению Никишовой, основой восстановления экономики в этом году будет не нефтегазовый экспорт, а именно внутренний потребительский спрос, который ускоряется.

    Помогли, конечно, разумные действия ЦБ, который еще в прошлом году резко повысил ключевую ставку до двузначных значений, благодаря чему России удалось обуздать инфляцию, отмечает Чернов. В годовом выражении инфляция опустилась до отметки в 3,3%, а к концу апреля может быть даже меньше трех процентов. Это ниже целевого ориентира Центробанка в 4%. Однако избыточное замедление инфляции тоже неполезно для бизнеса и экономики. Впрочем, в ЦБ считают, что после низких значений инфляции в мае и июне темпы годовой инфляции начнут возрастать и по году составят 5–7%. А уже в 2024 году она вернется к целевому уровню в 4%. Запад в сравнении со своими рекордными инфляционными процессами, конечно, завидует.

    Еще один поддерживающий фактор – это введение нового бюджетного правила с начала 2023 года, которое теперь подразумевает не только покупку валюты на сверхдоходы от продажи энергоресурсов для пополнения ФНБ, но и обратные операции по продаже валюты из ФНБ для устранения дефицита бюджета, отмечает Чернов.

    О восстановлении российской экономики свидетельствуют также замедляющиеся темпы падения объемов промышленного производства. Если в декабре промышленность упала на 4,3%, то в январе – лишь на 2,4%, а в феврале темпы снижения замедлились уже до 1,7%. Снижение курса рубля, опять же, облегчило экспорт для угольщиков и металлургов,

    указывает Никишова.

    В итоге, по первой предварительной оценке, ВВП России за первый квартал 2023 года упал лишь на 2,7%, в то время как консенсус-прогноз аналитиков указывал на снижение на 7%, говорит Чернов.

    Если первый квартал действительно, как ожидалось, был самым худшим в этом году – адаптивным после новых санкций ЕС, то дальше макроэкономические показатели будут еще лучше. Это и дает основание для разворота российской экономики в плюс. «Пока наш прогноз также сводится к экономическому росту по итогам 2023 года в диапазоне 0,7–1,2%, но он может меняться вместе с важными макростатистическими данными», – говорит Чернов. 

     
     
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