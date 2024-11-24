Песков заявил об игнорировании Вашингтоном предупреждения Москвы

Песков: США игнорировали предупреждения, поэтому Путин пошел на решительный шаг

Tекст: Дарья Григоренко

Песков обвинил Вашингтон в игнорировании предупреждений, сделанных Путиным. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, запись которого выложена в его Telegram-канале. Песков подчеркнул, что такая позиция США привела к необходимости решительных шагов со стороны Москвы.

Песков напомнил, что несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге Путин послал Западу «четкий и аргументированный сигнал», надеясь на его восприятие. Однако, по словам Пескова, внутриполитическая ситуация и «жажда мести» в Вашингтоне сделали свое дело, и предупреждения были проигнорированы.

«Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение. И отсюда возникла эта ситуация», – добавил он. В связи с этим, по его мнению, Россия вынуждена была предпринять ответные меры, включая испытания системы «Орешник».

Ранее Песков заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

Кроме того, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, подчеркнув, что ущерб от ракетной системы «Орешник» будет неприемлемым, а сбить их невозможно.

Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.