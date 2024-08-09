С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.0 комментариев
Найдено подтверждение причастности ГУР Украины к атаке в Мали
СОМБ: Украинский дрон подтверждает причастность ГУР Украины к атаке в Мали
Украинская сторона, в частности, Главное управление разведки украинского Минобороны, причастно к атаке на российских бойцов в Мали 26 июля, поскольку террористы использовали дрон украинского производства, заявило Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Не только само Главное управление разведки подтвердило причастность к гибели российских инструкторов, но и факт того, что захваченный беспилотник, который использовали туареги, произведен на Украине, сообщили в СОМБ, передает ТАСС.
Это бьет по украинской дипломатии в странах тропического саванного региона Африки, известного как Сахель, подчеркнул глава содружества Александр Иванов.
Разрыв дипломатических отношений с киевским режимом со стороны Мали и Нигера говорит о росте самосознания и суверенности стран Африки.
Напомним, малийская сторона решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом вооруженных террористов.
До этого украинская военная разведка заявляла, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».