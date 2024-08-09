СОМБ: Украинский дрон подтверждает причастность ГУР Украины к атаке в Мали

Tекст: Алексей Дегтярев

Не только само Главное управление разведки подтвердило причастность к гибели российских инструкторов, но и факт того, что захваченный беспилотник, который использовали туареги, произведен на Украине, сообщили в СОМБ, передает ТАСС.

Это бьет по украинской дипломатии в странах тропического саванного региона Африки, известного как Сахель, подчеркнул глава содружества Александр Иванов.

Разрыв дипломатических отношений с киевским режимом со стороны Мали и Нигера говорит о росте самосознания и суверенности стран Африки.

Напомним, малийская сторона решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом вооруженных террористов.

До этого украинская военная разведка заявляла, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».