Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко выступить гарантом безопасности для Владимира Зеленского при его поездке в Москву является очень хорошим, пишут «Известия».

«Известно, что президент Беларуссии неоднократно говорил о своей готовности оказать посильное содействие в урегулировании этого конфликта. И, кстати, очень хорошее предложение для Зеленского, но, как мы знаем, оно ему не понравилось», – заявил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский назвал несерьезным предложение Александра Лукашенко вместе прилететь в Москву на переговоры.

Во вторник президент Белоруссии выразил готовность посетить Москву вдвоем с главой киевского режима для встречи с Владимиром Путиным.

В сентябре Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Зеленского в столицу России для проведения переговоров с предоставлением необходимых гарантий безопасности.