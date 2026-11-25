Минфин решил жестко контролировать займы для покрытия дефицита бюджета

Tекст: Дарья Григоренко

«Нам необходимо давать сигнал нашим покупателям бумаг, бизнесу, что мы будем снижать дефицит бюджета и контролировать более жестко объем участия Российской Федерации на финансовом рынке», – приводит слова Силуанова РИА «Новости».

Министр пояснил, что такие меры позволят в будущем снизить ключевую ставку Центробанка, уменьшить доходность государственных ценных бумаг и снизить стоимость заимствований для бизнеса.

Силуанов напомнил, что инвесторы ориентируются на государственные облигации, поэтому заимствования Минфина влияют на стоимость денег в целом.

Глава ведомства также отметил, что, несмотря на снижение инфляции, Минфин заимствует средства под 16,5-17% годовых, что свидетельствует об ожиданиях инвесторами более сбалансированного бюджета с низким дефицитом. По его словам, в следующем году ожидается дефицит около 3% ВВП, однако инвесторы продолжают закладывать высокие риски и доходности при покупке российских бумаг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума приняла закон о федеральном бюджете на трехлетний период.

В понедельник президент Владимир Путин отметил рост налоговых поступлений в бюджет на 10-11%.

В конце октября Силуанов заявил о намерении Минфина шире использовать цифровой рубль в бюджетном процессе.