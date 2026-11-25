Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Силуанов пообещал жестко контролировать займы для покрытия дефицита бюджета
Минфин решил жестко контролировать займы для покрытия дефицита бюджета
Минфин планирует жестко контролировать объем привлекаемых займов для покрытия дефицита бюджета, так как это влияет на стоимость денег в экономике, заявил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.
«Нам необходимо давать сигнал нашим покупателям бумаг, бизнесу, что мы будем снижать дефицит бюджета и контролировать более жестко объем участия Российской Федерации на финансовом рынке», – приводит слова Силуанова РИА «Новости».
Министр пояснил, что такие меры позволят в будущем снизить ключевую ставку Центробанка, уменьшить доходность государственных ценных бумаг и снизить стоимость заимствований для бизнеса.
Силуанов напомнил, что инвесторы ориентируются на государственные облигации, поэтому заимствования Минфина влияют на стоимость денег в целом.
Глава ведомства также отметил, что, несмотря на снижение инфляции, Минфин заимствует средства под 16,5-17% годовых, что свидетельствует об ожиданиях инвесторами более сбалансированного бюджета с низким дефицитом. По его словам, в следующем году ожидается дефицит около 3% ВВП, однако инвесторы продолжают закладывать высокие риски и доходности при покупке российских бумаг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума приняла закон о федеральном бюджете на трехлетний период.
В понедельник президент Владимир Путин отметил рост налоговых поступлений в бюджет на 10-11%.
В конце октября Силуанов заявил о намерении Минфина шире использовать цифровой рубль в бюджетном процессе.