Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
МИД заявил о неизменной готовности России поставлять зерно в Африку
Замглавы МИД Борисенко: Россия сохраняет готовность поставлять зерно в Африку
Россия сохраняет готовность покрывать потребности Египта и других стран Африки в зерне, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко.
«Наша готовность покрыть потребности Египта и африканских друзей поставками зерна остается неизменной», – цитирует Борисенко РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Георгий Борисенко заявил о готовности России увеличивать поставки зерна через балтийские порты.
В прошлом месяце президент Владимир Путин назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия на африканский рынок.
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин сообщил о готовности Москвы делиться со странами Африки технологиями развития фермерства и рыболовства.