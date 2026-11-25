Собчак по требованию Роскомнадзора удалила из-за экстремизма несколько видео

Tекст: Вера Басилая

Роскомнадзор увидел в этих видео экстремизм, передают СМИ«Вести».

«Я вынуждена удалить с YouТube несколько выпусков из-за требований Роскомнадзора: с Хилми, Андреем Григорьевым-Аполлоновым и Игорем Синяком. Выпуски сегодня по требованию Роскомнадзора будут закрыты», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Журналистка добавила, что понимает, почему зрителей заинтересовали указанные выпуски и откуда у них такие просмотры. Тем не менее видео пришлось удалить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Коми по заявлению Роскомнадзора взыскал с блогера и музыкального исполнителя Игоря Синяка долг по обязательным отчислениям за рекламу.

В прошлом году из-за предписания Роскомнадзора выпущенное на YouTube интервью Собчак с музыкантом и блогером Андреем Григорьевым-Аполлоновым пришлось удалить из-за обнаруженных признаков ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским, запрещено в России).

В 2024 году Роскомнадзор ввел ограничения для доступа к ряду популярных сайтов для просмотра аниме.