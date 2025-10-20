Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
УАЗ прекратил производство внедорожников с экологическим стандартом «Евро-2»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) полностью перевел производство внедорожников на современные экологические нормы, отказавшись от выпуска моделей с моторами стандарта «Евро-2».
Пресс-служба УАЗа официально подтвердила завершение выпуска автомобилей с двигателями, соответствующими классу «Евро-2». По словам представителей завода, все доступные на рынке модели теперь соответствуют стандарту «Евро-5», возобновлять производство устаревших модификаций не планируется, передает «Газета.Ru».
В середине октября 2025 года с официального сайта завода исчезла информация о моделях 2024 года, в том числе с моторами «Евро-2». В продаже остались только автомобили 2025 года, которые подорожали на 115-155 тыс. рублей, что составляет 5,9-9,4% по сравнению с прошлым годом.
Минимальная стоимость внедорожника «Патриот» с мотором «Евро-5» составляет 1,84 млн рублей, а УАЗ «Пикап» стоит от 1,86 млн рублей. Базовый «Хантер» предлагается за 1,65 млн рублей, его экспедиционная версия – за 1,96 млн рублей, а «Буханка» продается по цене от 1,57 млн рублей.
Ранее пресс-служба Ульяновского автомобильного завода заявила, что производство модели УАЗ СГР («Буханка») продолжится.
На заводе EISA в Гаване собрали первый тестовый экземпляр внедорожника УАЗ «Патриот».
Российские компании «Урал» и УАЗ намерены наладить производство автомобилей в Эфиопии.