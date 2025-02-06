Российские автопроизводители «Урал» и УАЗ запланировали создание сборочных производств в Эфиопии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские автопроизводители «Урал» и УАЗ планируют организовать сборочные производства в Эфиопии, передает ТАСС.

Джирру сообщил, что представители компаний уже посетили страну и начали контакты с местными партнерами. Посол также отметил, что в будущем компании намерены перейти к полноценной сборке автомобилей.

Дипломат подчеркнул, что перед запуском производств компании намерены тщательно изучить местный рынок. Он выразил уверенность в успешной адаптации российских автомобилей в Эфиопии благодаря уже существующей популярности марки Lada, особенно в секторе такси.

Параллельно с этим планируется переход на производство электромобилей Lada в Эфиопии. Правительство страны содействует этой инициативе в рамках своей политики по поддержке экологичного транспорта. Ожидается, что к концу года процесс будет завершен и начнется производство.

Эфиопия стремится стать популярным туристическим направлением для россиян, открывая новые объекты для отдыха. Страна демонстрирует одну из самых быстрорастущих экономик Африки, что создает возможности и для инвестиций. Посол подчеркнул, что двусторонние отношения между странами поддерживаются на протяжении более века, и Россия играет значимую роль в различных областях сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что роль Эфиопии на мировой арене будет возрастать благодаря ее участию в БРИКС и темпам развития страны. Ученые спрогнозировали раскол Африки в течение 1–5 млн лет. Эфиопия и Сомали подписали в Анкаре декларацию о сотрудничестве и мире.