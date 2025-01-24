Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Ученые спрогнозировали раскол Африки в течение 1–5 млн лет
Профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд заявил о вероятном разделении Африки в ближайшие миллионы лет, что приведет к появлению нового континента и океана, который может быть столь же глубоким, как Атлантический, пишет Daily Mail.
По данным британского таблоида, континент может разделиться уже в течение 1 – 5 млн лет. Это значительно меньше, чем предполагалось ранее, передает РИА «Новости».
С 2005 года в пустыне Эфиопии наблюдается трещина длиной около 56,5 километра, которая расширяется со скоростью 1,5 сантиметра в год.
Макдональд уточняет, что в случае раскола воды Индийского океана могут затопить Восточно-Африканскую рифтовую долину, формируя новый океан.
Новый континент, который может образоваться, будет включать Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии. Он получит название «Нубийский континент».
Профессор отметил, что, несмотря на медленное движение тектонических плит, этот процесс впечатляет из-за масштабов Африки.
Телеканал NBC News в 2020 году заявил, что в восточной части Африки в будущем может появиться новый океан. По мнению исследователей, это явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы.