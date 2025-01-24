Ученые спрогнозировали раскол Африки в течение 1–5 млн лет

Tекст: Александра Юдина

По данным британского таблоида, континент может разделиться уже в течение 1 – 5 млн лет. Это значительно меньше, чем предполагалось ранее, передает РИА «Новости».

С 2005 года в пустыне Эфиопии наблюдается трещина длиной около 56,5 километра, которая расширяется со скоростью 1,5 сантиметра в год.

Макдональд уточняет, что в случае раскола воды Индийского океана могут затопить Восточно-Африканскую рифтовую долину, формируя новый океан.

Новый континент, который может образоваться, будет включать Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии. Он получит название «Нубийский континент».

Профессор отметил, что, несмотря на медленное движение тектонических плит, этот процесс впечатляет из-за масштабов Африки.

Телеканал NBC News в 2020 году заявил, что в восточной части Африки в будущем может появиться новый океан. По мнению исследователей, это явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы.