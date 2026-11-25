Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.6 комментариев
Песков призвал верить только данным Минобороны о потерях в зоне СВО
Песков: Данные о потерях ВС России официально может оглашать только Минобороны
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов не принимать во внимание никакие данные о потерях Вооруженных сил России в зоне спецоперации, кроме информации Минобороны.
«Единственный, кто может официально оглашать данные о потерях, это Министерство обороны Российской Федерации. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные», – заявил Песков, комментируя цифры, фигурирующие в различных СМИ. Его цитирует ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов новой волны мобилизации в России.
В январе Дмитрий Песков заявил о недостоверности исходящих не от Минобороны сообщений о потерях в ходе спецоперации.
В прошлом году пресс-секретарь президента отметил доступность информации о потерях в СВО исключительно через оборонное ведомство.