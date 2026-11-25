Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.6 комментариев
Суд прекратил дело по иску РАО к рэперу L'One
Арбитражный суд Москвы прекратил дело по иску РАО к рэперу L'One
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Российского авторского общества (РАО) о взыскании с рэпера Левана Горозии (L'One) долга в 42,6 тыс. долларов.
Согласно судебным материалам, суд прекратил дело по иску РАО к рэперу L'One. Ранее стороны подали заявления об утверждении мирового соглашения, передает РИА «Новости».
Иск был подан в августе. РАО требовало взыскать около 25,6 тыс. долларов долга по лицензионному договору, более 17 тыс. долларов пеней, около 547,7 долларов штрафа, а также пени на сумму долга по день выплаты.
Подробности исковых требований и условия мирового соглашения пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ООО «Дома» обязалось выплатить РАО долг по мировому соглашению.
Арбитражный суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение по иску РАО к компании рэпера Алексея Долматова.
В августе Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление РАО с финансовыми претензиями к исполнителю Левану Горозии.