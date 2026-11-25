Repubblica: Лондон заподозрили в передаче разведданных Киеву для атаки в Ливии

Tекст: Валерия Городецкая

По информации правительственных источников, Рим не исключает участия Лондона в операции Киева. Подозрения связаны с предоставлением Украине агентов, средств для проведения морской операции и точных разведданных, необходимых для гарантированного удара, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Repubblica.

Как отмечает издание, Рим оказался единственной крупной западной столицей, открыто выступившей с критикой украинских ударов.

«Другие правительства, судя по всему, наблюдали за этой операцией с определенной долей удовлетворения… И все это даже ценой дестабилизирующих последствий для региона и Италии», – добавляет газета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Италии осудили атаки Украины у берегов Ливии.

Во вторник вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни выразил обеспокоенность риском распространения украинского конфликта на Средиземноморье.

В понедельник Ливия потребовала от Украины объяснений из-за ударов по порту Бенгази.