Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.6 комментариев
Италия заподозрила Британию в передаче Украине данных для удара в Ливии
Repubblica: Лондон заподозрили в передаче разведданных Киеву для атаки в Ливии
Власти Италии подозревают, что Британия предоставила Украине разведданные для организации атаки у берегов Ливии, сообщила газета Repubblica.
По информации правительственных источников, Рим не исключает участия Лондона в операции Киева. Подозрения связаны с предоставлением Украине агентов, средств для проведения морской операции и точных разведданных, необходимых для гарантированного удара, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Repubblica.
Как отмечает издание, Рим оказался единственной крупной западной столицей, открыто выступившей с критикой украинских ударов.
«Другие правительства, судя по всему, наблюдали за этой операцией с определенной долей удовлетворения… И все это даже ценой дестабилизирующих последствий для региона и Италии», – добавляет газета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Италии осудили атаки Украины у берегов Ливии.
Во вторник вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни выразил обеспокоенность риском распространения украинского конфликта на Средиземноморье.
В понедельник Ливия потребовала от Украины объяснений из-за ударов по порту Бенгази.