Tекст: Денис Тельманов

Лукашенко отметил, что ранее Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву, но это предложение может показаться жестким, передает БелТА со ссылкой на журнал Le Point.

«Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», – заявил белорусский лидер. Он уверен, что такой формат переговоров был бы перспективным и позволил бы быстрее договориться об окончании конфликта и будущем обустройстве региона, чем с участием европейцев.

По словам президента Белоруссии, три славянских народа – Украины, Белоруссии и России – сами определят свое будущее и то, как жить дальше.

На замечание журналиста о возможном отказе Зеленского Лукашенко ответил: «Не согласится – пусть воюет… Война идет, ее надо остановить. И мы могли бы договориться».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил проведение трехсторонних переговоров с участием президента России Владимира Путина и Зеленского.

В прошлом году Александр Лукашенко захотел провести переговоры с главой киевского режима после встречи с Путиным.

Белорусский лидер назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.