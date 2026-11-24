Президент Мексики Шейнбаум попросила у Си Цзиньпина большую панду

Tекст: Ольга Иванова

Президент латиноамериканского государства отметила, что животное станет символом сохранения вида и дипломатических связей между двумя странами, передает ТАСС.

«Китай не дарит животных, а передает их на временное содержание. Кроме того, эта миссия выходит далеко за рамки самой дружбы – речь идет о сохранении вида. Именно поэтому я спросила, есть ли возможность в следующем году, когда будет отмечаться 55-летие дипломатических отношений, передать нам пару панд или одну панду, учитывая преклонный возраст животного, которое остается здесь, в зоопарке Чапультепек. Он ответил, что этот вопрос рассмотрят», – сказала Шейнбаум.

Она добавила, что в разговоре упомянула самку панды по кличке Синь-Синь из зоопарка в Мехико, назвав ее возраст – 34 года. Однако председатель КНР продемонстрировал хорошую осведомленность и поправил коллегу, уточнив, что животному 36 лет.

Китай подарил Мексике двух больших панд в 1975 году. Эти животные впоследствии дали потомство и стали символом международных отношений республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в преддверии саммита АТЭС.

В прошлом месяце Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Луису Инасиу Луле да Силве в связи с переизбранием на пост президента Бразилии.

В сентябре китайский лидер на встрече с президентом США Дональдом Трампом анонсировал скорый переезд двух панд в зоопарк Атланты.