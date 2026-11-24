Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Путин поручил привлечь международный капитал через Восточную биржу
Президент Владимир Путин дал поручение правительству и Банку России разработать поправки в законодательство для привлечения международного капитала с использованием инфраструктуры Восточной биржи.
Инициатива направлена на формирование конкурентных условий для притока зарубежных инвестиций в российскую экономику. Поправки должны предусмотреть возможность покупки иностранными инвесторами ценных бумаг, паев инвестиционных фондов и цифровых финансовых активов, сообщается на сайте Кремля.
Предложения будут подготовлены совместно с комиссией Госсовета по направлению «Инвестиции». Инфраструктурной площадкой для реализации проекта выступит Восточная биржа имени Николаева.
Ответственными за выполнение задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Инициативы необходимо представить до 1 февраля 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент поручил правительству и Центральному банку донастроить меры поддержки инвестиционной деятельности.
В апреле Путин распорядился разработать механизм защиты прав миноритарных акционеров.
В прошлом году президент утвердил перечень мер для стимулирования размещения акций на внутреннем рынке.