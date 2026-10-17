Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Путин поручил правительству и ЦБ донастроить меры поддержки инвестиций
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку донастроить меры поддержки инвестиционной деятельности для запуска нового инвестиционного цикла.
Президент Владимир Путин поручил кабмину и Банку России донастроить меры инвестиционной деятельности с учетом необходимости запуска нового инвестиционного цикла. Об этом говорится в утвержденном президентом перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Банком России и при участии ведущих деловых объединений в ходе формирования и исполнения федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов обеспечить дополнительную комплексную настройку федеральных и региональных мер поддержки инвестиционной деятельности, исходя из необходимости запуска нового инвестиционного цикла», – говорится в документе.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Доклад нужно представить до 15 ноября, далее – один раз в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин поручил кабмину проработать введение отложенного инвествычета. Также он распорядился проработать создание экосистемы длинных денег. В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.