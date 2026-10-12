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Глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат
Глава «Деловой России» Репик предложил Путину ввести налоговый инвестсертификат
Председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил создать в стране налоговый инвестиционный сертификат для поддержки компаний, вкладывающих средства в новые проекты.
Инициатива призвана помочь бизнесу инвестировать в расширение производств и получать кредиты, передает РИА «Новости».
«Мы предлагаем механизм, который позволяет завтрашней прибыли работать на инвестиции сегодня. То есть компания вкладывает в новые мощности, автоматизацию, НИОКР и после подтверждения затрат получает инвестналоговый сертификат, например, на половину суммы вложений», – заявил Репик.
По его словам, сертификат будет гаситься исключительно за счет будущего прироста прибыли, а при ее отсутствии вычет не предоставляется. Документ получит статус ценной бумаги, под которую банки смогут выдавать кредиты под проекты.
Глава «Деловой России» добавил, что вычеты начнут действовать через пять лет, ориентировочно с 2031 года. Он подчеркнул, что такой подход не потребует немедленных расходов из бюджета, но в будущем обеспечит государству новую налоговую базу и серьезные предприятия.
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