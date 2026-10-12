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Песков анонсировал встречу Путина с председателем «Деловой России» Репиком
Президент России назначил встречу с председателем «Деловой России» Репиком
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проведет в понедельник встречу с председателем организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.
«Президент примет председателя «Деловой России» Алексея Репика», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства назвал «Деловую Россию» важным объединением, в которое входит большое количество компаний, а также представителей среднего и крупного бизнеса.
Остальные встречи российского лидера в этот день пройдут в непубличном формате.
Также Песков отметил, что Путин может обратиться к участникам предстоящего съезда общественной организации «Деловая Россия», который будет посвящен 25-летию объединения. Съезд пройдет в Москве на текущей неделе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российский лидер пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.
В прошлом месяце он призвал депутатов устранить административные барьеры для предпринимателей.
В сентябре президент назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой.