  • Новость часаКремль назвал европейцев «партией войны»
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    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    15 комментариев
    12 октября 2026, 13:03 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с председателем «Деловой России» Репиком

    Президент России назначил встречу с председателем «Деловой России» Репиком

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проведет в понедельник встречу с председателем организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.

    «Президент примет председателя «Деловой России» Алексея Репика», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы государства назвал «Деловую Россию» важным объединением, в которое входит большое количество компаний, а также представителей среднего и крупного бизнеса.

    Остальные встречи российского лидера в этот день пройдут в непубличном формате.

    Также Песков отметил, что Путин может обратиться к участникам предстоящего съезда общественной организации «Деловая Россия», который будет посвящен 25-летию объединения. Съезд пройдет в Москве на текущей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российский лидер пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    В прошлом месяце он призвал депутатов устранить административные барьеры для предпринимателей.

    В сентябре президент назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой.

    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

    Бывший депутат Верховной рады и совладелец «Метинвеста» Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского оставить пост и передать полномочия парламенту. По его мнению, Рада должна организовать прямые переговоры с Россией о завершении конфликта.

    Поводом для заявления стали договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, а также переговоры украинской делегации в Майами, которые Новинский назвал провальными, и резкие высказывания украинского руководства в адрес США, сообщает «Страна.ua».

    «Последние события (договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины. Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых «партнеров», – заявил Новинский.

    Новинский обвинил Зеленского в отказе остановить конфликт в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, утверждая, что переговорный процесс, к организации которого он также имел отношение, шел по пути достижения важных компромиссов, но украинский лидер «выбрал путь войны». По его словам, теперь любые условия мира будут более тяжелыми для Украины, чем предлагавшиеся в Стамбуле.

    Он заявил, что за годы конфликта Украина потеряла миллионы граждан, значительные территории и целые сектора экономики, назвав эти потери безвозвратными.
    «А продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения», – считает Новинский.

    На Украине против Новинского введены санкции СНБО и возбуждено дело о госизмене, от которых он открещивается и считает обвинения политически мотивированными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча Путина и Трампа пробила брешь в санкционной политике Запада. Тогда же Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за проведённые переговоры.

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    10 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива означает переход к практическому взаимодействию между странами.

    Политическое значение недавней договоренности между главами двух государств выходит далеко за пределы соглашения по экспорту российского топлива, написал Пушков.

    «Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь», – отметил он.

    Политик добавил, что применение Вашингтоном закона об «адских санкциях» в этом контексте выглядит маловероятным. «Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», – отметил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива. В пятницу лидеры двух государств обсудили обеспечение американской стороны российскими нефтепродуктами. Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
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    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

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    9 октября 2026, 23:09 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов

    Путин и Трамп обсудили поставки российской нефти и нефтепродуктов в США

    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – сказано в заявлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора двух лидеров.

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    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

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    10 октября 2026, 00:50 • Новости дня
    Ушаков о разговоре Путина и Трампа: Никто не хотел класть трубку

    Ушаков рассказал о дружеском полуторачасовом разговоре Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что полуторачасовой телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел в дружественной атмосфере, но отказался «раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы».

    «Что касается самого содержания разговора, то я, конечно, не смогу удовлетворить, уважаемые коллеги, ваше любопытство и раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    По словам Ушакова, Трамп сразу тепло поздравил Путина с днем рождения, неформально высказал пожелания успехов и благополучия, а также передал привет от своей супруги Меланьи, передает РИА «Новости».

    Ушаков отметил, что президент США отложил ряд заранее запланированных на пятницу мероприятий, чтобы смог состояться этот телефонный разговор. Путин поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес.

    Путин подчеркнул, что российская сторона ценит внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриполитическими и ближневосточными делами.

    «Одним из примечательных моментов беседы, я все-таки отмечу это, были слова благодарности нашего президента в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность, в частности за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта», – сообщил помощник президента.

    Он добавил, что Трамп, говоря о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем и что стороны выразили удовлетворение работой действующих между странами каналов коммуникации по линии администраций, спецслужб и других профильных ведомств.

    Помощник президента рассказал, что подготовка разговора началась 7 октября, когда во второй половине дня состоялся звонок спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    «Он просил передать президенту России Владимиру Владимировичу Путину сердечные поздравления и наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    По его словам, Уиткофф сообщил, что американский лидер хотел лично поздравить Путина по телефону, после чего стороны начали искать подходящее время в графиках президентов с учетом разницы во времени между Москвой и Вашингтоном и запланированного вылета российского лидера утром 8 октября на саммит СНГ в Туркменистан.

    Ушаков добавил, что Уиткофф попросил добавить к поздравлениям свои собственные пожелания, а также пожелания зятя американского президента Джареда Кушнера, подчеркнув искреннее уважение к российскому лидеру и надежду на скорую встречу.

    «Весьма насыщенный и, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку», – рассказал помощник президента. По его словам, Трамп даже заявил, что «готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день». Отвечая на вопрос, кто первым завершил беседу, Ушаков сказал, что трубку «одновременно там положили, прям одновременно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей спецоперации на Украине.

    Лидеры России и США договорились о продолжении личных контактов. Они также обсудили поставки российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо, на американский рынок.

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    9 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США
    Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок. Состоявшийся разговор он назвал крайне успешным.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я только что завершил крайне успешное обсуждение с президентом России Владимиром Путиным»,  – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Президент США сообщил о достижении договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России на американский и мировой рынки.

    По его словам, Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

    «Еще 500 тыс. тонн – в течение ноября, а сразу вслед за этим – 1 млн тонн», – написал Трамп .

    Трамп пообещал, что цены на дизтопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами благодаря договоренностям России и США.

    «Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению, касающемуся российских энергоресурсов, цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорый разговор Путина и Трампа.

    В четверг представитель Кремля отказался заранее раскрывать повестку предстоящей беседы.

    В понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

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    9 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом
    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль опубликовал заявление президента России Владимира Путина по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам дизельного топлива в США.

    В пятницу индекс Мосбиржи ускорил рост после сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    10 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа

    Песков: Большая часть телефонной беседы Путина и Трампа касалась Украины

    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основная часть недавнего телефонного разговора президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа была посвящена теме украинского урегулирования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ТАСС главную тему состоявшегося телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, по инициативе американской стороны лидеры двух стран уделили главное внимание вопросу завершения конфликта на Украине.

    В ходе беседы президент России с пониманием отнесся к ряду предложений Вашингтона, направленных на деэскалацию ситуации, отметил Песков. Также по согласованию с президентом Ирана Владимир Путин передал Дональду Трампу видение Тегерана относительно возможных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил в разговоре с американским коллегой неизменность целей спецоперации. Также помощник президента России Юрий Ушаков указал на нежелание собеседников прерывать диалог. А Трамп пообещал передать сигналы от Владимира Путина украинской делегации.

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    10 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новый канал связи между Москвой и Вашингтоном по Алешкам открывает возможности для преодоления созданного там Украиной гуманитарного кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его оценке, контакты Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп позволят донести до американской стороны реальные факты о положении жителей города. Однако для изменения ситуации потребуются политическая воля США и готовность Вашингтона использовать свое влияние на Киев.

    «Создание дополнительного канала коммуникации между Россией и США по ситуации в Алешках – шаг, безусловно, положительный. Главная причина гуманитарного кризиса там – действия украинской стороны. Она осуществляет блокаду города, ведет его обстрелы и проводит дистанционное минирование линий логистики. США располагают достаточным объемом рычагов влияния на Киев, чтобы принудить его прекратить эту циничную акцию», – считает Мирошник.

    Собеседник подчеркнул, что блокада Алешек искусственно создана Украиной. «Яна Лантратова располагает всем необходимым объемом информации, что происходит в городе. Мы неоднократно анализировали ситуацию «на земле». Для решения этой проблемы нужно давление на украинскую сторону, которая совершает очевидное военное преступление», – добавил спикер.

    По мнению Мирошника, прямой контакт с аппаратом Мелании Трамп позволит предоставить Вашингтону объективные факты о происходящем в Алешках. «Это гарантированно может разрушить украинский мифический нарратив, который Киев пытается выносить на международные площадки. Как минимум, это выбьет одного из западных партнеров Украины, который если и не поддерживал, то спокойно относился к преступлениям украинской стороны. Настроение США при получении детализированной и понятной информации может измениться», – сказал Мирошник.

    По его словам, далее потребуются политические решения и готовность использовать механизмы давления, чтобы принудить Киев прекратить как информационно-пропагандистскую кампанию, так и обстрелы и блокаду населения в Алешках.

    Мирошник отметил, что личное внимание президента России Владимира Путина к ситуации и ее обсуждение с президентом США Дональдом Трампом «выводит решение проблемы на высший международный уровень». «Любые каналы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, как правило, вызывают недовольство украинской стороны и европейских стран, настроенных на продолжение войны. Создание дополнительных инструментов коммуникации работает и на урегулирование конфликта, и на выстраивание нормальных двусторонних отношений», – подчеркнул эксперт.

    Мирошник напомнил также, что президент России всегда уважительно отзывался о гуманитарных усилиях Мелании Трамп, в частности по воссоединению семей. «Если первая леди США действительно проявит волю и поможет жителям Алешек, то эта «женская дипломатия» сможет создать прецедент для решения других острых гуманитарных кризисов в зоне конфликта», – говорит собеседник.

    Он отмечает, что женщины проявляют особую человечность, чуткость и отзывчивость в решении гуманитарных проблем. «Обмен на эмоциональном уровне и материнское взаимодействие будут помогать взаимопониманию не только на этом треке. Эти контакты уже содействовали разрушению украинского нарратива о якобы насильственно депортированных и украденных детях. На сегодня есть результат: более 30 детей были воссоединены с близкими благодаря усилиям Мелании Трамп – как на территории Украины, так и на территории России», – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России.

    Однако, предупреждает он, такого развития событий не хотят политики ряда других стран. «Примеров тому немало: после достижения договоренностей либо высаживался европейский десант в Вашингтоне, либо создавалась провокация типа Бучи, либо делалось что-то еще, направленное на разрыв договоренностей», – отметил дипломат.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее на этой неделе постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Украина при поддержке Запада создала бесчеловечные условия для жителей Алешек. «Киев почти беспрерывно обстреливает этот населенный пункт и не дает эвакуироваться почти 2 тыс. жителям, которые остаются без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и базовой медицинской помощи», – напомнил дипломат.

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    10 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию

    Ушаков: Предложение Москвы по вывозу иранского урана в Россию остается в силе

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение о вывозе иранского обогащенного урана в Россию остается в силе, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

    Ушаков сообщил, что Путин заявил о необходимости переговоров с Тегераном. Путин также сообщил Трампу, что накануне подробно обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время встречи в Туркмении.

    «Заметил, что, несмотря на озвучивающиеся периодически публичные резкие заявления, американцы продолжают опосредованный диалог с иранцами с участием Катара. Кстати, наше предложение по вывозу высокообогащенного иранского Урана в Россию как возможного выхода из тупика, остается в силе», – приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.

    «Характерно, что Дональд Трамп не оставил эту ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Ушаков рассказал о дружеском разговоре Путина и Трампа.

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    10 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что во время разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом значительная часть беседы была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине.

    При этом, как отметил Ушаков, было подчеркнуто, что ранее Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров, но сейчас ситуация изменилась, сообщается на сайте Кремля.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму. Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России.

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    9 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа

    Индекс Мосбиржи вырос на 1,7% после заявлений Трампа о разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 1,74% на вечерней сессии после того, как президент США Дональд Трамп рассказал об итогах телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Рублевый индикатор прибавил 1,74% и достиг отметки 2352,7 пункта. До публикации заявлений американского лидера рост индекса Мосбиржи не превышал 0,5%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о разговоре с главой российского государства.

    Трамп сообщил о договоренности с президентом России о поставках дизеля.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 23:16 • Новости дня
    Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов
    Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о продолжении личных контактов.

    «Подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств», – сказано в сообщении на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин в разговоре с Трампом подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам этого разговора.

    Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с президентом России.

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    10 октября 2026, 02:17 • Новости дня
    FT: В Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки США с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности Москвы и Вашингтона вызвали разочарование и гнев в Киеве, заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    «Сегодня вечером в Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки Трампа с Путиным по дизельному топливу», – пишет Миллер в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп на встрече с прессой в Нью-Йорке поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности по поставкам российского топлива в США.

    В пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Минфин США объявил о немедленном снятии санкций с поставок дизеля из России.

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    10 октября 2026, 01:52 • Новости дня
    Трамп: Я хочу поблагодарить президента Путина
    Трамп: Я хочу поблагодарить президента Путина
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности о поставках в Соединенные Штаты российского дизельного топлива.

    «Думаю, вы слышали о нефтяной сделке с Россией. Это крупная сделка. Это огромные объемы нефти, поступающей в нашу страну. И я хочу поблагодарить президента Путина», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Американский лидер добавил, что договоренности с Россией позволяют США рассчитывать на значительные поставки дизельного топлива, отметив, что для американской экономики «это нужно», а цены на нефть «уже падают камнем», поэтому Вашингтон, по его словам, «очень рад получить это», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

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