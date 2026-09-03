Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой
Путин заявил о добровольных взносах бизнеса в бюджет России
Президент России Владимир Путин сообщил о добровольном характере финансовых взносов бизнеса в государственный бюджет на фоне текущих экономических условий.
«Я протестую: сборов нет, есть добровольный взнос. Это разные вещи абсолютно. Это действительно инициатива бизнеса. Никакие не сборы. Представители бизнеса абсолютно неожиданно предложили внести определенный вклад», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Глава государства пояснил, что отечественные предприниматели чувствуют себя уверенно и хотят поддержать страну на фоне текущих условий. Выделенные средства будут распределяться правительством преимущественно на социальные нужды, включая образование и здравоохранение.
«Наш министр финансов (Антон Силуанов)… вам назовет точные цифры, если захочет, не знаю, я его заставлять не буду, но речь идет о сотнях миллиардов рублей», – сказал Путин.
«Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь коллег, за эту инициативу», – добавил российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр финансов Антон Силуанов рассказал о рекордных добровольных взносах бизнеса в федеральный бюджет.
Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил одобрение главой государства этой инициативы предпринимателей.
Один из участников закрытой встречи с российским лидером лично выразил желание пожертвовать крупную сумму стране.