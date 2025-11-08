Tекст: Катерина Туманова

Суммарные потери ВСУ уже превысили 1,7 млн человек, пишет порта Military Watch Magazine (MWM). Страх таких цифр стал катализатором новой волны дезертирства среди мобилизованных украинцев, число которых увеличивается.

В материале подчеркивается, что командование ВСУ постоянно высказывает опасения по поводу нехватки кадров – показатель дезертирства остается крайне высоким. Западные оценки показывают, что с Украины уехали 650 тыс. мужчин призывного возраста, а украинский депутат Анна Скороход считает, что число дезертиров превысило уже 400 тыс. человек.

Портал отмечает, что причиной массового дезертирства и острой нехватки личного состава в ВСУ стал высокий уровень потерь среди срочников, который на ряде направлений достигает 80–90%. В ходе боев на некоторых участках фронта продолжительность жизни военнослужащих ограничивается четырьмя часами, говорится в статье.

Подчеркивается, что эти масштабы потерь являются следствием политики украинских военкоматов, которые направляют на передовую необученных рекрутов из сельской местности после минимального двухдневного военного ликбеза.

Ранее проведенное в декабре 2024 года расследование Financial Times показало: в 2023 году показатель дезертирства увеличился вдвое по сравнению с двумя предыдущими годами.

В апреле 2023 года посол Украины в Британии Вадим Пристайко подтвердил, что Киев сознательно скрывает реальные данные о потерях. В августе 2023 года в результате утечки данных стало известно, что совокупные военные потери ВСУ превысили 1,7 млн человек. Эксперты подчеркивают, что реальное положение дел значительно сложнее.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, более 150 тыс. военнослужащих с начала 2025 года сбежали из рядов ВСУ. Депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. В октябре более 21 тыс. военных сбежали из ВСУ.