Экс-депутаты Рады Луценко: Более 21 тыс. военных сбежали из ВСУ в октябре

Tекст: Вера Басилая

Бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко рассказал, что в октябре фиксировалось более 21 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления части в украинской армии, передает РИА «Новости».

По официальным данным только за прошлый месяц из ВСУ сбежали 21 тыс. 602 человека.

«Каждые две минуты из нашей армии убегает человек… Это лишь официальные данные. На самом деле многие случаи самовольного оставления части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии», – заявила депутат.

Он добавил, что из-за нехватки личного состава на фронте образуются огромные дыры, и армии остро не хватает людей. Украинское издание «Слово и Дело» со ссылкой на офис генпрокурора сообщало, что в мае на Украине было зафиксировано рекордное количество случаев самовольного оставления части – 18,1 тыс. человек, а в сентябре таких случаев было 17,2 тыс. человек.

По информации «Украинской правды», с 2022 года заведено почти 290 тыс. уголовных дел, связанных с дезертирством и самовольным оставлением части. Депутат Верховной рады Анна Скороход ранее отмечала, что украинские военные, отправленные на обучение за границу, обратно возвращаться не хотят, чтобы не участвовать в боевых действиях. В августе она заявила, что число дезертиров в ВСУ приближается к 400 тыс. человек.

Ранее депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

Сообщалось, что более 150 тыс. военнослужащих с начала года сбежали из рядов ВСУ.

Military Watch Magazine сообщал, что чрезвычайно высокий уровень смертности в рядах украинских войск привел к всплеску дезертирства и острой нехватке личного состава.