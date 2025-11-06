Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове

Tекст: Мария Иванова

Удары были нанесены по казарме ВСУ в Чернигове, есть погибшие среди украинских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, «Чернигов – удары по... казарме. Есть много погибших ВСУ». Конкретные цифры по потерям не приводятся.

Кроме того, в Днепропетровской области в ночь на 6 ноября был поражен склад с боекомплектами ВСУ во время погрузки и распределения военной техники.

Лебедев рассказал, что детонация продлилась долго, а сам удар пришелся на ночное время, когда осуществлялась загрузка вагонов с техникой. По его данным, среди пораженных объектов есть и вагоны с украинскими военными, что подтверждается большим числом машин скорой помощи на месте происшествия.

Координатор отмечает, что в результате ударов были уничтожены также тепловозы и электровозы ВСУ.

Также Лебедев добавил, что еще один удар был нанесен по крупному скоплению войск в Петропавловке, где, по информации местных жителей, украинская сторона формировала резерв.

Ранее представители подполья сообщили о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

Подполье также заявляло о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом.

В Павлограде были поражены объекты логистики и энергетики ВСУ.