Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин пригласил на «Прямую линию» командира штурмовой группы, участвовавшей во взятии Северска, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что командир начинал простым водителем, а сегодня является Героем России.

«Скромничает. Он начинал простым водителем. А сейчас командует штурмовой ротой, у него в подчинении более 80 человек», – сказал Путин.

Главную сложность, по словам командира Очир-Горяева, составляло незаметно подойти к городу – для этого российские военные двигались малыми группами и смогли накопиться фактически «под носом» у противника.

Командир отметил, что местные жители находились в тяжелом состоянии и были очень рады российским военным, прибывшим в город. Он добавил, что военнослужащие Украины расстреливали мирных жителей, отказывавшихся эвакуироваться. Герой России сравнил такие действия с нацистскими методами.

В штурмовой группе насчитывалось 157 человек, из которых при взятии Северска погибли четверо российских военнослужащих. В операции участвовали 24 подразделения общей численностью 84 бойца, и потери, по словам Очир-Горяева, оказались минимальными.

Президент также сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются дальше на запад от Северска. По его словам, после освобождения города открывается путь к Славянску, являющемуся крупным укрепрайоном и важным стратегическим пунктом в регионе.

«Вы, наверное, видели и слышали доклады начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова – прим. ВЗГЛЯД), командующего группировкой и соответствующей армии, да и командира бригады, который там воевал. Я, кстати говоря, его тогда спросил. Я говорю: «Сейчас как вы оцениваете ситуацию в Северске? Вы надежно контролируете город?» Он говорит: «Владимир Владимирович, мы уже идем на запад. Полтора-два километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент России Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

