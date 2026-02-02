Tекст: Елизавета Шишкова

Идея французских властей наладить канал связи с Россией является здравой, отметил Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Сама по себе мысль о том, что необходимы каналы для диалога, она здравая. И мы ее разделяем».

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта для диалога с Европой в любом удобном формате. Представитель Кремля уточнил, что инициатором прекращения общения стали европейские страны, а не Россия. По его словам, если сейчас подобная инициатива возвращается, Москва может только приветствовать это развитие событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь у европейцев прямой канал связи с Россией без посредников.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон позволял себе хамство и наплевательское отношение к России. Лавров также назвал заявления Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

Дипломатический источник Франции сообщил, что Париж пока не начал прорабатывать возможные контакты Макрона с Путиным, но такие переговоры не исключаются.