Париж не исключил будущие переговоры Путина с Макроном
Париж пока не начал прорабатывать возможные контакты французским лидером Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, однако такие переговоры не исключаются в перспективе, сообщил диписточник Франции.
Как сообщил дипломатический источник, в настоящий момент «никакого конкретного разговора на этом уровне не планируется, хотя ничто не исключено», передает ТАСС.
Источник подчеркнул, что Франция сохраняет готовность к диалогу с Москвой как по двусторонним, так и по многосторонним дипломатическим каналам. По его словам, «диалог всегда возможен», вне зависимости от дипломатического формата.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.