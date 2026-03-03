Число погибших при ударах по Ирану выросло до 787 человек

Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Количество жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.
Иранское общество Красного Полумесяца обновило данные о потерях среди населения, передает ТАСС.
В организации привели трагическую статистику текущей ситуации. «Согласно отчетам оперативных групп, к сожалению, на данный момент 787 наших соотечественников погибли в результате этих атак», – говорится в заявлении.
Спасатели продолжают поисковые работы и разбор завалов на местах происшествий. Специалисты занимаются транспортировкой пострадавших в больницы и оказанием необходимой медицинской помощи.
Всего зафиксировано около 1039 ударов по 153 районам страны. В ходе массированных обстрелов ущерб понесли по меньшей мере 504 различных объекта инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана. В результате комбинированной атаки погиб Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. ВВС Ирана в ответ разбомбили американские военные базы в странах Персидского залива.