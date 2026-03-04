Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
Степашин заявил, что рост военных расходов Финляндии оставит страну «без штанов»
Финляндии грозит значительный рост военных расходов после вступления в НАТО, что оставит эту страну «без штанов», заявил экс-премьер России Сергей Степашин.
Финляндия совершила большую ошибку, вступив в НАТО, считает экс-премьер России Сергей Степашин, передает ТАСС.
По его словам, стране ничто не угрожало, а теперь, если следовать требованию президента США Дональда Трампа и увеличить военные расходы до 5% ВВП, финнам грозит разорение, а страна может остаться «без штанов».
«С лыжами будут бегать», – заявил Степашин в интервью.
Политик подчеркнул, что Финляндия уже сейчас испытывает экономические трудности из-за разрыва отношений с Россией. Он добавил, что финны, по его мнению, поступили «очень глупо».
Финляндия официально стала членом НАТО в апреле 2023 года. Трамп и американская сторона последовательно продвигают идею увеличения расходов альянса, и на саммите в Гааге в июне 2025 года страны НАТО согласились достичь 5% военных расходов от ВВП к 2035 году.
В МИД России указывали, что вслед за вступлением в альянс и ускоренным размещением сил НАТО Финляндия навсегда потеряла статус «честного брокера» и не может быть посредником в международных переговорах. По мнению ведомства, по вине финляндских властей были разрушены успешные двусторонние отношения, а в обществе усилилась антироссийская идеология.
Ранее власти Финляндии закрыли границу с Россией, что вызвало экономический шок на востоке страны. Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что создание особой экономической зоны в регионе не поможет улучшить сложившуюся ситуацию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Финляндии ради вступления в блок намеренно гипертрофировали российскую угрозу.
Финляндия заняла второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.