Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, восточные регионы Финляндии столкнулись с серьезным экономическим потрясением после решения властей закрыть границу с Россией, сообщает РИА «Новости».

Мема заявил, что последствия этого шага особенно тяжело сказываются на жителях приграничных районов, где уровень безработицы достигает 20%, тогда как в среднем по стране он составляет 10%.

По словам политика, правительство Финляндии планирует создать специальную экономическую зону на востоке страны, чтобы компенсировать нанесенный ущерб. Однако, как считает Мема, реализация этого плана потребует увеличения государственного долга, для чего необходимо будет получить согласие Европейского центрального банка и других инвесторов.

Он подчеркнул, что даже в случае одобрения проекта вряд ли удастся улучшить положение региона, который теряет привлекательность для жизни и ведения бизнеса. Мема напомнил, что Финляндия на протяжении около 80 лет получала выгоду от сотрудничества с Россией, но теперь из-за резких решений в правительстве, включая закрытие границы и вступление страны в НАТО, это стало невозможным.

После закрытия границы в финских городах, через которые традиционно проходили туристические потоки, начались экономические сложности и закрытие бизнеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия столкнулась с серьезными трудностями в строительстве и промышленности из-за прекращения поставок российского леса. Экономика юго-восточной части страны испытала коллапс после разрыва экономических связей с Россией. Финские власти не смогли найти средства для замены дорожных указателей с названиями российских городов.