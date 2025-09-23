  • Новость часаВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского
    Польша сказала России «не жаловаться в ООН», если ее самолеты будут сбиты над НАТО
    Бывшая помощница Байдена рассказала о получении гражданства России
    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму
    СВР сообщила о планах стран Европы оккупировать Молдавию
    Генпрокурор Краснов исключил возвращение смертной казни в России
    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона из-за Трампа
    Дания и Норвегия начали расследование появления БПЛА над аэропортами
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    26 комментариев
    23 сентября 2025, 12:36 • В мире

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов
    @ TOMI HANNINEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье.

    Финляндия пытается убедить Еврокомиссию в необходимости снизить свой целевой показатель по поглощению углерода. Все страны Евросоюза в свое время договорились снижать выбросы CO2 и за каждым государством закреплены конкретные объемы выбросов. Вот и Финляндия взяла на себя обязательства к 2030 году вдвое сократить свои выбросы парниковых газов. На деле же происходит нечто противоположное. 

    В 2024 году, как сообщало издание Yle, Финляндия отстала от климатической цели ЕС на 1,3-1,4 млн тонн CO2. По самым оптимистичным прогнозам совокупный дефицит поглощения парниковых газов в Финляндии за 2021-2025 годы составит порядка 111 млн тонн эквивалента СО2 - а все потому, что страна наращивает объемы лесозаготовок. Как известно, леса поглощают углекислый газ (CO2) из атмосферы. Считается, что молодые леса могут частично компенсировать выбросы CO2, возникающие от сжигания ископаемого топлива, и ЕС требует от Финляндии максимально беречь свой лес.

    Глава финского правительства Петтери Орпо при поддержке своего шведского коллеги Ульфа Кристерссона направил письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Премьеры настаивают, что у скандинавов нет возможности сокращать вырубки леса, потом что это «будет иметь серьезные последствия для нашей экономики и рынка труда». Один из главных их аргументов заключается в том, что Скандинавия после прекращения импорта из России испытывает растущую необходимость в вырубке своей древесины. И поэтому просит ЕК ввести в отношении финнов более «гибкий подход».

    Действительно, исторически так сложилось, что в Финляндии более 60% домов отапливаются дровами и древесными гранулами: в свое время страна из-за соображений экологичности практически полностью отказалась от тепловых электростанций на угле и торфе. Страна богата лесом – на него там приходится 26 млн га (около 70% финской территории). Но свой лес финны берегли и до поры до времени отапливались российскими дровами.

    Финляндия импортировала из России главным образом необработанные и распиленные лесоматериалы, а также топливную древесину. По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году экспорт лесоматериалов в ныне недружественные страны составил около 504 млн евро. Из них 374,5 млн пришлось на экспорт древесины и лесоматериалов в Финляндию, тогда еще нейтральную. По данным самих финнов, на российскую продукцию приходилось от 10 до 15% их потребления.

    Но в 2022 году Россия прекратила поставки древесины в Суоми, переместившуюся в лагерь наиболее враждебных по отношению к РФ стран и начавшую с яростью обрывать двусторонние политические и экономические связи.

    Замены российским поставкам финны не нашли: древесина – товар дорогостоящий и достаточно дефицитный.

    В итоге финнам пришлось вырубать собственные леса. И в 2024 году был поставлен рекорд – в Финляндии оказалось вырублено почти 65 млн кубометров частных лесов: на 11 млн «кубов» больше, чем годом ранее. Даже 2021 году, который ранее считался «пиковым», было вырублено на 7,5 млн «кубов» меньше.

    В 2024 году руководитель финской ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто сообщал, что цены на бревна и пиломатериалы достигли в этой стране самого высокого уровня более чем за пятнадцать лет. Исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии предрекал, что цены на древесину будут держаться высокими «еще некоторое время» и способны вызвать тяжелые экономические последствия – что сейчас и оправдывается.

    В начале этого года сообщалось, что Финляндия нарастила вырубку лесов еще больше. При этом балансовая древесина для производства целлюлозы и древесной массы подорожала сразу на 20%. Это привело к тяжелому кризису в секторе целлюлозной промышленности: предприятия либо закрываются, либо простаивают с неясными перспективами возобновления деятельности.

    Недавно поступило очередное свежее сообщение такого рода: и без того затянувшееся «техобслуживание» крупного целлюлозного завода UPM Kaukas в Лаппеэнранте продлят еще на две недели, до 11 октября 2025 года. Первоначально его хотели вернуть в эксплуатацию в начале сентября, но не сложилось. Длительный простой грозит сокращениями персонала – под угрозой оказались 220 рабочих мест. Местное издание Maaseudun Tulevaisuus пишет, что для и для Лаппеэнранты и для всего востока Финляндии возможное закрытие Kaukas оборачивается мрачными перспективами. Однако, подчеркивает издание, закрытие производств в условиях отказа от российской древесины является «неизбежным фактом».

    Другой целлюлозный завод UPM Pietarsaari будет остановлен в ноябре – как пока утверждается, на две недели. Представители сектора откровенно признают, что вынуждены идти на такие меры для спасения своего бизнеса. «Сокращая производство, мы адаптируемся к ситуации на рынке целлюлозы и высоким ценам на древесину», – сообщил старший вице-президент компании UPM Fibres Finland Operations, которой принадлежат оба завода, Петри Хаканен. Наконец, бельгийская фирма Sappi намерена сократить производство бумаги на фабрике Киркниеми в финской Лохье. Компания сократит годовую мощность производства мелованной журнальной бумаги на 175 тыс. тонн. Увольнения, как предупреждал гендиректор Sappi Europe Марко Эйкеленбум, затронут сотню человек.

    Рост стоимости древесины повлиял и на смежную отрасль, строительство. За последнее время данную отрасль в Финляндии покинули до 40 тыс. человек. Так, например, только в столичном регионе Уусимаа безработными являются 38% бетонщиков и арматурщиков, треть каменщиков и маляров, четверть плотников. Для понимания: местное cтроительство, в котором были заняты сотни тысяч человек, долгое время считалось главным двигателем местной экономики – но в последнее время превратилась в самое большое ее бремя.

    Именно на данную сферу в Финляндии приходится наибольшее количество начатых процедур банкротств и самый значительный рост компаний, потерпевших финансовый крах. Только в апреле заявления о банкротстве подали 87 строительных компаний – четверть от общего количества начатых процедур (333) такого рода.

    Долгое время составной частью «финской мечты» было обладание собственным домом где-нибудь в пригороде. Однако сейчас мечта разбивается: объемы строительства индивидуальных и малоэтажных домов в Финляндии упали до исторического минимума. Если в начале 2000-х в стране ежегодно строили порядка 18 тыс. подобных зданий, то в прошлом году в Суоми возвели около 3,8 тыс. частных домов.

    «Сейчас в Финляндии строится меньше малоэтажных домов, чем когда-либо за всю историю статистики, которая ведется с 1995 года. Доля в новом строительстве малоэтажных домов – то есть индивидуальных домов и, например, таунхаусов – обрушилась до 27%»,

    – сообщила главный экономист Союза предпринимателей Финляндии Юхана Бротерус. Как признает местная пресса, хотя, судя по опросам, 75% финнов хотели бы жить в собственном доме, реальность складывается иначе.

    В России, к слову, все происходит ровно наоборот: в прошлом году в России ввели 62,3 млн кв. м частного жилья - рекордный показатель за всю историю России. Только с января по март текущего года россияне построили и поставили на кадастровый учет 170,4 тыс. индивидуальных жилых домов - на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Помимо строительства, удорожание древесины ударило и по финским мебельным фабрикам. Так, крупный производитель кухонной мебели Nobia (Novart) принял решение закрыть свой завод в Финляндии и до конца 2025 года перенести производство в Данию. Производитель мебели Indoor Group объявил об увольнениях сотрудников из-за убытков и закрыл свои мебельные магазины Sotka и Asko в Эстонии.

    Последствия кризиса расходятся и за пределы Финляндии. В сентябре 2025 года в Эстонии обанкротился производитель мебели с 30-летней историей – компания Fortem Grupp из Йыхви, которая выпускала кухонную мебель и поставляла ее в Финляндию. В Эстонии есть своя древесина, но Fortem Grupp добил кризис финского строительного рынка. Дело в том, что в Финляндии принято продавать новые квартиры вместе с кухонной мебелью. Именно это и обеспечивало Fortem Grupp заказами, но в последнее время они иссякли.

    Главное
    Офицеры ВСУ погибли после удара «Гераней» под Черниговом
    Российские войска продвинулись на Харьковском направлении
    Захарова назвала слова Санду о «вторжении» России в Одесскую область паранойей
    Польша решила амнистировать воюющих в ВСУ наемников
    Мединский высмеял запрет фильма Гайдая в Молдавии
    Трамп распорядился предупреждать беременных о вреде парацетамола
    ЦБ начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский мстит крымским курортам за военные провалы ВСУ

    «Украинское руководство полностью игнорирует нормы международного права. Необходимо ограничить их военные возможности», – так дипломаты и парламентарии комментируют атаку ВСУ на крымский курорт Форос. Во время удара погибли три человека, еще 16 получили ранения. СК возбудил дело о теракте. Какие цели преследует офис Владимира Зеленского? И как Россия ответит на очередное преступление ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации