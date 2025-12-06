Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили украинскую пехоту при попытке установки государственного флага Украины, передает РИА «Новости».

Хруст заявил: «Один из украинских военнослужащих имел при себе государственный флаг Украины, что позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой».

По его словам, последние неудачи ВСУ на отдельных участках фронта вынудили Киев усилить проведение демонстративных акций, часто основанных на архивных видеозаписях, изображения которых создаются с помощью современных технологий, а также постановочных съемках с украинскими флагами, в которых участвуют штурмовые подразделения.

По данным Минобороны, за неделю силы группировки «Восток» ликвидировали более 1515 украинских военных, а также уничтожили 14 танков и бронемашин, 77 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Купянска две группы диверсантов ВСУ открыли огонь друг по другу. Военнослужащие ВСУ в этом районе переоделись в гражданскую одежду.