Под Купянском две группы диверсантов ВСУ перестреляли друг друга
Как рассказал представитель российских силовых структур, данные радиоперехватов показали, что при попытке войти в Купянск и установить в нем украинский флаг, две группы диверсантов ВСУ по ошибке принялись уничтожать друг друга.
«Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны. Кроме того, планировалась показательная установка украинских флагов якобы свидетельствующих о том, что город частично под контролем ВСУ», – рассказал ТАСС источник в силовых структурах России.
Он добавил, что из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями, а также поспешных и неграмотных решений командования подчиненные открыли огонь друг по другу. В результате перестрелки были убиты пятеро украинских военных, еще трое получили ранения.
По мнению силовиков, основной причиной произошедшего стала слабая подготовка личного состава и некачественное управление операцией со стороны командования ВСУ.
Напомним, Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.
