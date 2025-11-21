Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска

Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

«Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.