Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.28 комментариев
ВВС США и Иордании нанесли удары по позициям ИГ в Сирии
Самолеты ВВС США вместе с королевскими ВВС Иордании нанесли удары по 35 позициям террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), сообщает Al Arabiya. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что были нанесены удары по объектам ИГ*.
В операции принимали участие свыше 20 истребителей, которые выпустили по целям примерно 90 высокоточных снарядов. Со стороны Иордании были задействованы истребители F-16, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.
Центральное командование вооруженных сил США подтвердило проведение ударов по объектам ИГ в Сирии в субботу. В сообщении отмечается, что данные удары стали частью операции Hawkeye Strike, начавшейся 19 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Пентагон сообщил, что США начали операцию против ИГ* в ответ на атаку на американских военных в Пальмире.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ