Пушилин сообщил о продвижении ВС на трех направлениях

Tекст: Ольга Иванова

Подразделения российских войск продолжают активные наступательные действия на ряде направлений на Украине, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на краснолиманском направлении основная задача – выйти к Оскольскому водохранилищу. По его словам, ожесточённые бои продолжаются в районах Александровки и Коровьего Яра.

«В самом Красном Лимане – ожесточённые боестолкновения, городские бои непростые. Но наши подразделения стараются ситуацию держать под контролем», – заявил Пушилин, обращая внимание на сложную обстановку в городе. Он отметил, что ситуация контролируется российскими военными.

На красноармейско-добропольском направлении, по словам Пушилина, российские подразделения продвинулись вперёд, в частности в районе населённого пункта Гришино. Основные бои сейчас идут около Доброполья и Белицкого, где, по утверждению главы ДНР, отмечается продвижение российских войск.

