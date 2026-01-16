  • Новость часаНефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисков в Иране
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    16 января 2026, 09:22 • Новости дня

    Сальдо сообщил о переброске оружия ВСУ дронами через Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам с помощью тяжелых беспилотников через Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные все реже пытаются форсировать Днепр в этом регионе. По его словам, теперь чаще фиксируются попытки передачи оружия и боеприпасов диверсантам через реку с использованием тяжелых беспилотников, передает ТАСС.

    Сальдо отметил, что раньше ВСУ предпринимали попытки пересекать Днепр на лодках, однако сейчас такие случаи стали единичными. Он заявил, что большей частью они пытаются при помощи гексокоптеров типа «Баба-яга» перебросить боеприпасы, вооружения и матсредства для диверсионных действий.

    По словам Сальдо, российские войска успешно пресекают все попытки противника пересечь реку в Херсонской области.

    Ранее Владимир Сальдо заявил, что российские военнослужащие крепко держат оборону на левом берегу Днепра, регулярно пресекают попытки украинских диверсионных групп переправиться через реку, большинство лодок ДРГ уничтожаются еще на воде.

    15 января 2026, 14:29 • Новости дня
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила о необходимости положить конец внешнему управлению Украиной и защите суверенитета.

    Тимошенко заявила с трибуны Верховной рады, что страной управляют из-за границы, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что ее партия намерена бороться с законопроектами, которые, по ее мнению, подрывают суверенитет Украины, и заверила, что не допустит принятия подобных инициатив.

    «Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», – отметила Тимошенко.

    В украинских СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы контролируется властями США. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров утверждал, что НАБУ является проектом США, а детективов этого ведомства готовили в Федеральном бюро расследований США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводят либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и связал активизацию преследования с возможными выборами.

    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 22:50 • Новости дня
    В Харькове уничтожен крупный объект энергетики

    Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного объекта энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара серьезно поврежден важный объект энергетической инфраструктуры в Харькове, на месте происшествия задействованы аварийные службы, сообщил мэр Игорь Терехов.

    Крупный объект критической энергетической инфраструктуры был разрушен в Харькове, передает РИА «Новости». О повреждении сообщил мэр города Игорь Терехов.

    В настоящее время на месте работают аварийные службы и профильные специалисты.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении ввести на Украине режим ЧС в энергетике.

    ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

    Экстренные отключения электричества введены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

    15 января 2026, 21:56 • Новости дня
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины, сообщает Der Spiegel.

    По данным Der Spiegel, Федеральный верховный суд Германии считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были организованы «по заказу иностранного государства», причем речь идет, в частности, об Украине, передает ТАСС.

    Согласно публикации, к такому выводу суд пришел в постановлении от 10 декабря, которое было обнародовано 15 января.

    В документе говорится, что следствие располагает «весомыми доказательствами» причастности к подрывам именно украинской стороны. Журнал отмечает, что суд прямо указывает на Украину, хотя формулировка остается осторожной – «с высокой долей вероятности».

    Постановление было вынесено в рамках рассмотрения апелляции защиты украинского гражданина Сергея К., подозреваемого в участии в организации взрывов. Он был задержан в прошлом году в Италии и сейчас содержится под стражей в Германии.

    Следственный судья Верховного суда Германии распорядился взять под стражу подозреваемого в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    СМИ сообщали, что расследование Германией подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины.

    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    15 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Археолог Бутягин назвал вероятную выдачу Украине угрозой для жизни и здоровья

    Бутягин заявил суду в Варшаве об угрозе жизни при экстрадиции на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Российский археолог Александр Бутягин заявил суду в Варшаве, что его выдача на Украину угрожает его жизни и здоровью из-за гражданства, сообщил его адвокат Адам Доманьский.

    Российский археолог Александр Бутягин заявил польскому суду, что его выдача на Украину создаст угрозу для жизни и здоровья, передает РИА «Новости». Об этом сообщил его адвокат Адам Доманьский, который также подчеркнул, что Бутягин отказался согласиться с возможностью экстрадиции.

    В четверг окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Киева о выдаче ученого. Доманьский уточнил, что суд отказался отложить слушания и не стал рассматривать ходатайство защиты о запросе материалов дела у украинской стороны. После этого заседание продолжилось.

    В ходе слушания Бутягин отметил, что проводил археологические исследования в Крыму с 1980-х годов и до 2014 года не сталкивался с препятствиями со стороны украинских властей, подчеркнув отсутствие проблем с получением разрешений на раскопки. Адвокат добавил, что ученый дал согласие на публикацию своего полного имени и изображения для прессы.

    Бутягин известен как автор многочисленных научных работ, в том числе по античному городу Мирмекий. На сайте Эрмитажа указано, что он занимает пост заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем Археологической комиссии музея.

    Ранее окружной суд Варшавы начал рассматривать дело об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина.

    Польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

    Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

    15 января 2026, 20:15 • Новости дня
    Албания присоединилась к закупке оружия для Киева

    Албания присоединилась к программе PURL по закупке оружия для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Албания объявила о намерении участвовать в программе PURL с 2026 года, что позволит закупать американское оружие для украинских военных нужд.

    Албания присоединится к инициативе PURL, в рамках которой европейские страны приобретают вооружение для Украины из американских запасов, пишет РИА «Новости». Министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали официально анонсировала участие страны в программе в 2026 году. Программа PURL была создана США и НАТО, однако не предусматривает прямых поставок вооружения от Соединенных Штатов.

    Вместо этого страны-участницы самостоятельно закупают оружие в США для передачи Украине. Решение Албании поддержать Киев в рамках этой схемы подтверждено на официальном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Албании Эди Рама схватился за голову во время выступления Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих».

    Также Рама заявлял о необходимости для Евросоюза самостоятельно начать переговоры с Россией из-за прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Напомним, еще в ноябре власти Албании не попали в «Рейтинг недружественных правительств», который составила редакция газеты ВЗГЛЯД.


    15 января 2026, 15:36 • Новости дня
    Польша решила отправить Украине до девяти истребителей МиГ-29

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша собирается передать Украине до девяти истребителей МиГ-29 советского производства, сообщил заместитель министра обороны страны Павел Залевский.

    Залевский заявил телеканалу TVP: «Польша решила передать Украине до девяти старых истребителей МиГ-29. Решение принято», передает ТАСС.

    Залевский отметил, что сейчас продолжаются переговоры между министерствами обороны двух стран, в ходе которых обсуждаются технические детали передачи самолетов. Он подчеркнул, что пока не может назвать точное количество МиГ-29, которые в итоге окажутся на Украине.

    В декабре президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил планы передать Украине истребители Миг-29.

    Ранее Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    15 января 2026, 21:32 • Новости дня
    @ CAP/PLF/The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский намеренно затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Напомним, Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве.

    Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования Зеленским.

    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    15 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Любая попытка «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводит либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, попытки противостоять Тимошенко без серьёзных аргументов часто заканчиваются либо кровавыми протестами, либо бегством оппонентов из страны.

    «Напрасно никто не учит простые уроки истории. Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому майдану, или к позорному бегству обидчика из страны», – подчеркнул Медведев в Max.

    Комментируя новые обвинения против Тимошенко, Медведев заявил, что Зеленский начал «зачистку возможных конкурентов». Он описал происходящее на Украине как борьбу за власть, в которой «наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов, перетасовывая карты». Медведев отметил, что партия Тимошенко в последние годы потеряла влияние на фоне роста популярности партии «Слуга народа».

    Медведев предположил, что НАБУ стало инструментом давления на Тимошенко, а ситуация используется западными странами для политической игры на Украине. По его мнению, таким образом ослабевшую позицию Тимошенко решили использовать в интересах других политиков.

    Между тем пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Ольга Постолюк сообщила о планах подать ходатайство о мере пресечения для Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что голос на опубликованных аудиозаписях, представленных НАБУ, ей не принадлежит.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и Арахамия.  По его словам, силовики активизировали преследование Тимошенко в связи с возможными выборами.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    16 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны столкнулись с дипломатическим расколом из-за разногласий о необходимости восстановления контактов с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Европейские усилия по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Лондон не согласился с предложениями Парижа и Рима о возобновлении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в попытке прекратить конфликт на Украине.

    Глава британского МИД Иветт Купер, как отмечает издание, отвергла инициативу французов и итальянцев по обсуждению восстановления дипломатического диалога с Москвой.

    «Дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», – указала она.

    Купер считает необходимым усиливать давление на Москву посредством санкций и продолжать военную поддержку Киева. В Европе существуют опасения, что роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта становится все менее значимой.

    Напомним, после того, как Россия применила комплекс «Орешник», генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что для киевского режима теперь важна не победа, а выживание.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что во время визита в украинскую столицу едва не попал под удар «Орешника».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    15 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall для удара ВСУ по Хорлам

    Захарова призвала ФРГ ответить по деталям Rheinmetall для удара ВСУ по Хорлам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на гибель 29 человек в поселке Хорлы Херсонской области при атаке ВСУ дронами, собранными из немецких комплектующих, и потребовала реакции Берлина.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала журналистов обратиться к властям ФРГ за комментариями по поводу использования ВСУ беспилотников германского производства, передает ТАСС. По словам Захаровой, в результате атаки дронов на село Хорлы Херсонской области в первые минуты 2026 года погибли 29 человек, среди которых были двое детей, еще 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних, получили ранения.

    Дипломат заявила: «Режим Зеленского решил отыграться на мирных гражданах нашей страны, и в первые минуты 2026 года боевики ВСУ совершили преднамеренный налет беспилотников на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы Херсонской области, где на празднование Нового года собрались семьи с детьми».

    Захарова особо подчеркнула, что имеются сведения о сборке использованных дронов из деталей, произведенных немецким концерном Rheinmetall. Она обратилась к средствам массовой информации с предложением запросить официальные комментарии в МИД ФРГ, общественных организациях и Союзе журналистов Германии, чтобы узнать их позицию по этому поводу.

    Захарова также заявила, что ответственность за гибель российских женщин и детей несут власти Берлина и все европейские страны, которые поставляют вооружения на Украину, становясь, по ее словам, соучастниками убийств мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг Захарова поставила под сомнение слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «многогранных» исторических связях Германии и США.

    Она заявила, что считает виновными в гибели людей в Херсонской области всех, кто поддерживает и финансирует боевиков на Украине.

    Напомним, что германский концерн Rheinmetall планирует поставить на Украину первую партию боевых машин пехоты Lynx KF41 в начале 2026 года.

    15 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Bloomberg: Союзники Киева обеспокоились словами о Зеленском в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления президента США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском вызвали обеспокоенность у европейских союзников, сообщает Bloomberg.

    Европейские союзники Украины выражают обеспокоенность по поводу последних заявлений Трампа о Владимире Зеленском, передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что беспокойство вызывает перспектива того, что Трамп может попытаться навязать Киеву жесткие условия для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве.

    Владимир Зеленский подтвердил готовность документа между Киевом и Вашингтоном о гарантиях безопасности для Украины к подписанию на высшем уровне.

    При этом постпред США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что переговорный процесс по Украине вплотную подошел к достижению мирного урегулирования.

    15 января 2026, 11:57 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Следствие по делу в отношении командира зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в России в перечень террористов),который приказал сбить над Белгородской областью Ил-76М, на борту которого находились 65 украинских пленных, завершено, сообщили в Следственном комитете России.

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дзямана, командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, который заочно обвиняется в организации теракта, и объявлен в международный розыск, передает ТАСС.

    Как заявили в СК, установлено, что в 2024 году он отдал незаконный приказ сбить над территорией Белгородской области самолет Ил-76М ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих, задержанных за противодействие проведению СВО.

    Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Дзямана заочно к пожизненному лишению свободы за приказы сбить российские воздушные суда над Брянской областью.

    Самолет Ил-76М ВКС России был сбит в Белгородской области 24 января 2024 года из американского ракетного комплекса Patriot.

    На его борту находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих, которых перевозили на обмен.

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формирования зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Почем гренландцы будут согласны продать свою родину

    Сколько стоит Гренландия? Этот вопрос впервые в истории получает практическое воплощение, его всерьез рассматривает руководство Соединенных Штатов. Сколько стоит этот арктический остров, какая сумма может достаться каждому его обитателю – и как эта процедура может быть реализована в реальности? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

