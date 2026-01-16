«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Сальдо сообщил о переброске оружия ВСУ дронами через Днепр
В Херсонской области фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам с помощью тяжелых беспилотников через Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные все реже пытаются форсировать Днепр в этом регионе. По его словам, теперь чаще фиксируются попытки передачи оружия и боеприпасов диверсантам через реку с использованием тяжелых беспилотников, передает ТАСС.
Сальдо отметил, что раньше ВСУ предпринимали попытки пересекать Днепр на лодках, однако сейчас такие случаи стали единичными. Он заявил, что большей частью они пытаются при помощи гексокоптеров типа «Баба-яга» перебросить боеприпасы, вооружения и матсредства для диверсионных действий.
По словам Сальдо, российские войска успешно пресекают все попытки противника пересечь реку в Херсонской области.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что российские военнослужащие крепко держат оборону на левом берегу Днепра, регулярно пресекают попытки украинских диверсионных групп переправиться через реку, большинство лодок ДРГ уничтожаются еще на воде.