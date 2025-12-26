Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.10 комментариев
Сальдо заявил о попытках ВСУ перекидывать диверсантов на левый берег Днепра
Российские военнослужащие крепко держат оборону и регулярно пресекают попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра, уничтожая большинство лодок ДРГ еще на воде, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надежно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются еще на воде», – сказал Сальдо РИА «Новости».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины по заказу украинских бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области. Он также отметил попытку комбинированного удара ВСУ по региону. В декабре российские десантники пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр у Херсона.