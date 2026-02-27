Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.19 комментариев
Фицо раскрыл ложь Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о повреждении участка трубопровода «Дружба» не соответствуют действительности.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».
На пресс-конференции Фицо заявил: «Он говорит, что ”Броды“ якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта ”Броды“ и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда ”Броды“ могут быть повреждены».
По информации словацких властей, поставки топлива по «Дружбе» на Украину были остановлены еще в конце января. Маршрут трубопровода проходит из Альметьевска через Брянск и далее разветвляется: одна ветка идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, другая – через Белоруссию в Польшу и Германию.
Украинская сторона объясняет приостановку поставок повреждением нефтепровода, ссылаясь на «российские атаки». Однако словацкий премьер отмечает, что предложения Киева использовать альтернативные маршруты опровергают заявления о повреждениях.
В ответ на прекращение прокачки 18 февраля правительство Словакии ввело кризисную ситуацию и выделило из государственных резервов 250 тыс. тонн сырья для завода Slovnaft. Ожидается, что прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться не раньше марта.
