    Британия замахнулась на богатства Казахстана
    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране
    Эпштейн обсуждал обстоятельства гибели казахской модели Коршуновой
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    CAS признал отстранение российских лыжников дискриминацией
    Российские войска освободили днепропетровскую Краснознаменку
    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану
    Суд арестовал подозреваемого во взятке топ-менеджера «Газпром нефти» Джалябова
    Новак рассказал, когда иссякнут разведанные запасы нефти России
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    12 комментариев
    27 февраля 2026, 19:18 • Новости дня

    Фицо раскрыл ложь Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о повреждении участка трубопровода «Дружба» не соответствуют действительности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции Фицо заявил: «Он говорит, что ”Броды“ якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта ”Броды“ и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда ”Броды“ могут быть повреждены».

    По информации словацких властей, поставки топлива по «Дружбе» на Украину были остановлены еще в конце января. Маршрут трубопровода проходит из Альметьевска через Брянск и далее разветвляется: одна ветка идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, другая – через Белоруссию в Польшу и Германию.

    Украинская сторона объясняет приостановку поставок повреждением нефтепровода, ссылаясь на «российские атаки». Однако словацкий премьер отмечает, что предложения Киева использовать альтернативные маршруты опровергают заявления о повреждениях.

    В ответ на прекращение прокачки 18 февраля правительство Словакии ввело кризисную ситуацию и выделило из государственных резервов 250 тыс. тонн сырья для завода Slovnaft. Ожидается, что прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться не раньше марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба». Ранее Украина перенесла сроки возобновления поставок нефти в Словакию. А до этого Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.


    27 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    27 февраля 2026, 09:34 • Новости дня
    Расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Краматорском на отдельных участках составляет не более 15 км, сообщили в российских силовых структурах.

    Дистанция между передовыми отрядами армии России и городом Краматорском на ряде направлений составляет не более 15 км. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель ведомства отметил: «Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км».

    Согласно полученным данным, украинская группировка, дислоцированная в населенном пункте, находится под плотным огнем. По объектам противника работают расчеты реактивной и ствольной артиллерии.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о сокращении расстояния до Краматорска после освобождения села Миньковка.

    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    26 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    Выгнанный с ОИ Гераскевич призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
    @ IMAGO/Chai von der Laage/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выгнанный с Олимпиады из-за шлема украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной раде назвал олимпийского чемпиона Сергея Бубку предателем и потребовал лишить его званий.

    Владислав Гераскевич на пленарном заседании Верховной рады обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме, передает РИА «Новости».

    «Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», – заявил Гераскевич.

    По словам спортсмена, Бубка сотрудничает с Россией, что, по его мнению, делает неприемлемым его пребывание среди героев Украины.

    Ранее Владимир Зеленский своим указом прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и другим титулованным украинским атлетам. В документе отмечается, что Бубка, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом, лишается государственной поддержки.

    Сергей Бубка известен как первый спортсмен, преодолевший планку в шесть метров в прыжках с шестом. Ему 62 года, он числится соучредителем ООО «Монблан», зарегистрированного в Донецке, а также двух других компаний, работающих на территории России. С 2005 по 2022 год Бубка возглавлял Олимпийский комитет Украины, а в 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета. По информации СМИ, Бубка проживает в Монако.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

    Атлет надел на соревнования шлем с фотографиями погибших военных и политическими лозунгами.

    МОК обратился к спортсменам Украины с просьбой не устраивать акции протеста против российских участников.

    26 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных

    Мирошник: ВСУ использовали пленных как манекенов для медицинских экспериментов

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики использовали военнопленных в качестве живых манекенов для отработки сложных медицинских манипуляций, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

    Украинские медики, по данным дипломатов, использовали российских военнопленных для обучения студентов сложным и болезненным медицинским процедурам, передает ТАСС.

    В докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника приводятся показания российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену.

    Согласно свидетельствам, перед передачей пленных в официальное СИЗО их привезли в больницу города Сумы. Вместо оказания помощи раненым, местные врачи использовали их для обучения практикантов проведению опасных для здоровья процедур.

    Один из военнопленных рассказал, что у него было осколочное ранение в правую руку, возле локтя.

    «Доктор спрашивает у нашего конвоира: «Что с ним делать? Зашивать или перемотать?» Сопровождающий говорит: «Да, перемотай, и сойдет». Сразу не стали перематывать, привели практикантов-медиков», – рассказал пленный.

    Он сообщил, что врач указал практикантам брать кровь из артерий, после чего практикант впервые пробовал выполнить эту процедуру на нем, что вызвало сильную боль. В результате, как уточняется, медицинская помощь не была оказана, рана не была обработана и зашита, из-за чего позже началось загноение, а срок зарастания раны составил не менее семи месяцев.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские власти не разрешают международным гуманитарным организациям посещать тайные тюрьмы ВСУ.

    Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

    27 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    @ Attila Volgyi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев надеется с помощью провокаций на украино-венгерской границе расшатать ситуацию в Будапеште, ослабив позиции премьера Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Но на Банковой не учитывают, что защита суверенитета страны соответствует большинству венгерского электората, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Венгрия развернула войска и средства ПВО на границе с Украиной.

    «У Венгрии действительно есть военная необходимость в стягивании армии и ПВО к границам. В Будапеште прекрасно понимают, что Украина вполне может пойти дальше перекрытия нефтепровода «Дружба» и решиться на боевые провокации против критически важных энергообъектов республики», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Киев руководствуется стремлением понравиться Брюсселю, который был бы не против накалить обстановку в Венгрии накануне парламентских выборов. Зеленский рассчитывает подорвать позиции премьера Виктора Орбана, убедив его сторонников начать поддерживать Киев в якобы «борьбе за безопасность всей Европы», – продолжил собеседник.

    «По замыслу Зеленского, инциденты на украино-венгерской границе убедят электорат Орбана в том, что с Киевом нельзя ссориться, а вложения в украинскую безопасность являются необходимостью для любого члена ЕС. Причем Банковая рассчитывает провести провокации руками якобы вышедших из-под контроля подразделений ВСУ, военизированных формирований националистов или даже групп сбежавших «ухилянтов», – заметил он.

    «Нужно напомнить, что у многих западно-украинских ультраправых течений мадьяры находятся в перечне врагов вместе с традиционной триадой: «москали, жиды и ляхи». Таким образом, то, что делает Венгрия – это упреждающие мероприятия по пресечению потенциальных провокаций Киева», – указал эксперт.

    «Самое интересное, что Зеленский просчитался и тут, поскольку усиление венгерских войск на границе с Украиной соответствует запросу абсолютного большинства местных жителей. Они справедливо трактуют ситуацию, как защиту суверенитета страны. А она актуальна при любой власти», – заметил аналитик.

    Политолог уточнил, что конкурент правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» – Петер Мадьяр с «Партией уважения и свободы» – в публичной риторике также сторонится от поддержки Киева. «Тактика грамотная с политтехнологической точки зрения», – подчеркнул Скачко.

    Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил об удвоении количества вертолетов у границы с Украиной для защиты 20 критически важных энергообъектов. «Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве», – цитирует его РИА «Новости».

    Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры. Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отдал приказ об усилении защиты критически важной энергетической инфраструктуры на границе с Украиной. «Солдаты и необходимое оборудование для отражения потенциальных атак будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов», – сказал он после заседания Венгерского совета обороны.

    «Полиция также будет патрулировать с усиленными силами территорию вокруг нескольких электростанций, распределительных центров и пунктов управления», – сказал он. Также Орбан опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) открытое письмо с обвинениями в адрес Зеленского.

    26 февраля 2026, 22:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве были уничтожены еще четыре вражеских беспилотника, после чего общее число сбитых целей достигло 19 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил в Max Собянин. Обломки сбитых БПЛА упали в разных районах, где сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Ранее сообщалось о 15 сбитых БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных вражеских дронов, летевших на Москву, достигло 19.

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    27 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Новак рассказал, когда иссякнут разведанные запасы нефти России

    Новак сообщил о запасах нефти в России на 62 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что при текущих темпах добычи запасов нефти в России хватит на 62 года, но ежегодная разведка позволяет пополнять ресурсы.

    Новак сообщил, что запасы нефти в России при нынешних объемах добычи рассчитаны на 62 года, передает РИА «Новости». По его словам, это не означает, что через 62 года нефть полностью закончится, поскольку ежегодно за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся новые объемы черного золота.

    Он подчеркнул, что задача государства – поддерживать обеспеченность запасами нефти в диапазоне от 30 до 50 лет, чтобы сохранять стабильный баланс. Новак отметил, что правительство, Министерство природных ресурсов и геологи постоянно ведут поиски и бурение для увеличения запасов.

    Выступая на открытой встрече в образовательном центре «Сириус», Новак представил свежие данные по экспорту нефти и нефтепродуктов из России. Согласно его презентации, экспорт нефти в 2025 году составит 238 млн тонн, что на 1% меньше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 240 млн тонн.

    Экспорт нефтепродуктов, согласно данным Минэкономразвития, в 2025 году достигнет 114 млн тонн, что на 7% ниже показателя за 2024 год, который составил 122,5 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роснедр заявил, что запасы нефти в России практически неисчерпаемы. Новак прогнозировал, что Россия сохранит лидерство на нефтяном рынке Азии. Эксперты отмечали, что российские резервы нефти остаются востребованными для развития экономики.

    27 февраля 2026, 00:34 • Новости дня
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    @ TAMAS VASVARI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Число военных вертолетов в восточной части Венгрии увеличили для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

    Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, сообщил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает РИА «Новости».

    Вертолетный потенциал на востоке страны увеличили для перехвата воздушных целей, которые летают слишком низко и медленно для стандартных систем ПВО, отметил министр.

    Салаи-Бобровницки добавил, что по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов, вокруг которых с пятницы начнут разворачивать войска для их охраны. Для усиления защиты армия Венгрии также получила новые средства радиоэлектронной борьбы.

    Премьер-министр Виктор Орбан ранее отметил, что страна намерена усилить охрану своей энергоинфраструктуры, чтобы предотвратить возможные враждебные действия со стороны Украины. По его словам, военные, техника и полиция будут патрулировать ключевые объекты в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан распорядился задействовать армию для защиты ключевых энергетических объектов после получения разведданных о возможных атаках с Украины.

    Марк Рютте отметил важность Венгрии для НАТО после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

    Дмитрий Песков назвал действия киевских властей по трубопроводу «Дружба» саботажем. Будапешт и Братислава продолжают последовательно защищать свои экономические интересы в условиях текущей ситуации.

    27 февраля 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, освободив Краснознаменку в Днепропетровской области. Всего же за неделю российские войска освободили четыре села.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1485 военнослужащих, пять бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены три машины РСЗО, 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и матсредств.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Карповку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1260 военнослужащих, 20 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Риздвянку в Запорожской области.

    За неделю было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 бронемашин, девять артиллерийских орудий.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В зоне ответственности группировки ВСУ за неделю потеряли более 940 военнослужащих, 37 бронемашин. Уничтожены 15 артиллерийских орудий, 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    26 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    Силы противовоздушной обороны России за шесть часов сбили 167 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны России, атаки зафиксировали с 14.00 до 20.00 по московскому времени 26 февраля.

    В сообщении министерства говорится: «Двадцать шестого февраля в период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву».

    Основной удар пришелся на территорию Центральной России, включая Московский регион. Министерство также подчеркнуло, что благодаря действиям ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и угрозу мирному населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников при атаке на Брянскую область.

    26 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву

    Депутат Хамитов: Планы передать ЯО Киеву ставят мир на грань катастрофы

    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Франции и Британии передать на Украину ядерное оружие ставят под угрозу глобальную безопасность, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди».

    Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, «находятся уже за гранью добра и зла, да и попросту человеческого понимания», передает ТАСС. Хамитов заявил, что поставка ядерного оружия преступникам – это не только пособничество, но и прямая инвестиция в нелегитимный агрессивный режим в Киеве. По его оценке, такое решение может привести мир к ядерной катастрофе.

    Хамитов также считает, что украинские боевики спят и видят, как это оружие применить с наиболее разрушительными последствиями. По мнению депутата, если европейские политики решатся предоставить Киеву ядерное оружие, это станет опасным прецедентом и должно привлечь внимание международного сообщества. Хамитов убежден, что такую угрозу можно остановить лишь совместными усилиями, чтобы «поставить на место заигравшихся поджигателей глобальной войны».

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    27 февраля 2026, 04:18 • Новости дня
    Зеленский наградил главу МИД ФРГ Вадефуля орденом низкого статуса

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии получил от Владимира Зеленского орден, который обычно вручается заместителям глав министерств, а не министрам.

    Как сообщает издание Welt, Йоханн Вадефуль, занимающий пост министра иностранных дел Германии, получил из рук Владимира Зеленского орден «За заслуги» второй степени.

    По информации издания, эта награда предназначена не для министров, а для заместителей глав правительств, парламентов, центральных ведомств и послов.

    В статуте ордена отмечается, что «министры суверенных государств» обычно удостаиваются первой степени ордена. В пример приводится министр обороны Германии Борис Писториус, который в 2024 году получил орден первой степени от Зеленского.

    Причины, по которым Вадефуль был награжден только второй степенью, не уточняются.

    Издание отмечает, что Вадефуль был отмечен за «последовательную поддержку Украины и за акцент на необходимости надежных гарантий безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» І степени спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Зеленский утвердил закон о лишении государственных наград за поддержку России.

    Президент Украины подписал указ о лишении государственных наград 24 россиян и украинцев, включая патриарха Кирилла, Валентину Матвиенко и Бориса Грызлова.

    В этот список вошли Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, Игорь Крутой, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков. Также наград лишились Ани Лорак и Таисия Повалий.

    27 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 млн тонн, что примерно на 1% меньше, чем годом ранее, следует из презентации вице-премьера Александра Новака.

    По данным презентации, экспорт нефтепродуктов снизился почти на 7% и достиг 114 млн тонн, передает РИА «Новости». Эти сведения были представлены на открытой встрече в образовательном центре «Сириус».

    В 2024 году экспорт нефти вырос на 2,4% и достиг 240 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов за тот же период составил 122,5 млн тонн, как сообщило Минэкономразвития.

    Новак отдельно подчеркнул, что Россия намерена снизить дисконт на свою нефть до 10 долларов за баррель. «В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около 10 долларов за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра дисконта снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении», – сообщил вице-премьер.

    Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.

    Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России.

    27 февраля 2026, 11:31 • Новости дня
    Польша увидела в оборонной программе ЕС угрозу отношениям с США
    Польша увидела в оборонной программе ЕС угрозу отношениям с США
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окружение польского президента Кароля Навроцкого раскритиковало европейскую программу кредитования вооружений, усмотрев в ней попытку отвернуться от Вашингтона ради поддержки местных производителей.

    Глава бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич назвал кредитную программу Евросоюза угрозой для отношений с Вашингтоном, передает Bloomberg.

    По его словам, инициатива ставит под удар трансатлантические связи.

    «На первый взгляд программа направлена на повышение обороноспособности Европы, но на самом деле это способ постепенно повернуться спиной к Соединенным Штатам», – заявил чиновник.

    Варшава может получить почти 44 млрд евро из общего фонда в 150 млрд евро, премьер страны Дональд Туск высказывается в поддержку этой инициативы. Однако команда президента страны Кароля Навроцкого опасается, что это лишит страну возможности закупать передовое оружие у США и Южной Кореи.

    Критику поддержал посол США в ЕС Эндрю Пуздер, отметивший вред стратегии для союзников. По его мнению, подобные преференции ослабляют совместные оборонные усилия.

    В 2025 году послы стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму 150 млрд евро.

    В феврале 2026 года глава Европарламента Роберта Метсола признала неудачу оборонной программы SAFE из-за недостаточного финансирования.

    Между тем в Варшаве прошла уличная акция протеста против участия Польши в этой кредитной инициативе Евросоюза.

    Посла Финляндии вызвали в МИД после сожжения флага России в Хельсинки
    ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре
    Основателю Readovka Костылеву вменили хищение 1 млрд рублей у Минобороны
    В России выпустили первый учебник о беспилотниках для старшеклассников
    Профессор Чэнь Цюфань назвал профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ
    Дочь сожительницы похитителя девочки в Смоленске рассказала о его странностях
    Чемпион России по эндуро объяснил, почему могли пропасть туристы в Пермском крае

