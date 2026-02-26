Мирошник сообщил о недопуске гуманитарных организаций в тюрьмы ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украина не допускает гуманитарные организации в тайные тюрьмы, контролируемые ВСУ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специального посла МИД России Родиона Мирошника. Он отметил, что отдельные правозащитные группы признают существование таких объектов, называя их «транзитными пунктами», однако эти места закрыты для международных гуманитарных миссий.

В докладе Мирошника подчёркивается, что в публичном пространстве эта тема практически не поднимается – представители гуманитарных организаций предпочитают не акцентировать внимание на наличии подобной практики на Украине. При этом вопрос о допуске в такие объекты не выносится на обсуждение с руководством страны.

По словам дипломата, от мировой общественности фактически скрывается факт существования подобных украинских «секретных тюрем». Мирошник утверждает, что доступ к информации о содержании людей в этих локациях ограничен, а международные организации не могут проверить условия содержания.

Ранее Мирошник отметил, что украинские боевики за семь дней нанесли удары по пяти образовательным учреждениям в разных регионах России. Он подчеркнул, что Киев добьется только военного ответа со стороны России в отношении прямых исполнителей ударов по российским школам.

Также спецпосол МИД назвал момент, когда Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам.