Mitsubishi зарегистрировала в России четыре новых товарных знака

Mitsubishi зарегистрировала в России четыре товарных знака авто и комплектующих

Tекст: Тимур Шайдуллин

Японская компания Mitsubishi подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент в апреле 2025 года, передает ТАСС. Регистрация охватывает марки ASX, AWC, DI-D и Eclipse, а исключительные права будут действовать до 4 апреля 2035 года. Заявки были поданы из Японии, а официальная регистрация состоялась в январе – феврале 2026 года.

Как отмечает агентство, товарные знаки зарегистрированы по классу № 12 международной классификации товаров и услуг, что включает автомобили, их комплектующие и аксессуары. В базе ведомства указано, что все перечисленные товарные знаки закреплены за Mitsubishi.

Напомним, в апреле 2022 года Mitsubishi Motors прекратила производство автомобилей на заводе в Калуге.

