Huawei зарегистрировала в России марку для выпуска автомобилей

Роспатент одобрил заявку Huawei на продажу машин и автозапчастей

Tекст: Мария Иванова

Китайская корпорация оформила права на два товарных знака для реализации транспортных средств, передает РИА «Новости». Соответствующие данные содержатся в открытой базе Роспатента.

Запрос от «Хуавей Текнолоджис Ко» поступил в ведомство в январе 2025 года. Окончательное одобрение регистрации произошло в феврале 2026 года.

Компания намерена производить и продавать на российском рынке легковые машины и электрокары. В перечень товаров также вошли различные автозапчасти, включая колеса, двери и сиденья.

