Huawei зарегистрировала в России марку для выпуска автомобилей
Роспатент одобрил заявку Huawei на продажу машин и автозапчастей
Китайская компания Huawei получила в России два товарных знака для выпуска легковых автомобилей, электромобилей и основных комплектующих к ним.
Китайская корпорация оформила права на два товарных знака для реализации транспортных средств, передает РИА «Новости». Соответствующие данные содержатся в открытой базе Роспатента.
Запрос от «Хуавей Текнолоджис Ко» поступил в ведомство в январе 2025 года. Окончательное одобрение регистрации произошло в феврале 2026 года.
Компания намерена производить и продавать на российском рынке легковые машины и электрокары. В перечень товаров также вошли различные автозапчасти, включая колеса, двери и сиденья.
