Xiaomi зарегистрировала два товарных знака в России для продуктов и добычи ископаемых

Tекст: Тимур Шайдуллин

Китайская компания Xiaomi подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России – Xiaomi YU и Xiaomi. Документы были направлены в Роспатент в декабре 2024 года и июне 2025 года из Китая, передает ТАСС.

Товарный знак Xiaomi YU получил регистрацию по четырем классам международной классификации, включая галантерейные изделия, продукты питания, чай, кофе, продукты земледелия и моря, а также напитки, такие как пиво.

Знак Xiaomi зарегистрировали по трем классам – программное обеспечение, транспортные средства с дистанционным управлением, услуги строительства и добычи полезных ископаемых.

Правообладание новыми товарными знаками действует до июня и декабря 2034 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне французский бренд Clarins также зарегистрировал два новых товарных знака в России.

А вот южнокорейская компания Hyundai оформила сразу 36 новых товарных знаков за месяц после возвращения своей активности на российском рынке.

Кроме того, до июня 2036 года было продлено право на использование товарного знака 20th Century Fox для деятельности на российском рынке , что позволит компании выпускать различные форматы фильмов.



