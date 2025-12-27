Clarins зарегистрировал два товарных знака в России

Tекст: Валерия Городецкая

Речь идет о Clarins UV Plus Skin barrier и Clarins UV Plus [Advanced], передает ТАСС. Заявки на их регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) из Франции в августе и декабре 2024 года.

Оба товарных знака были зарегистрированы по классу № 3 международной классификации товаров и услуг, который охватывает косметические масла, увлажняющие и солнцезащитные кремы, а также антивозрастные уходовые продукты. Срок действия регистрации истекает в декабре 2034 года.

Clarins основан Жаком Куртен-Кларансом в Париже в 1954 году и известен широким ассортиментом средств для ухода за лицом и телом, декоративной косметики и парфюмерии. Компания делает акцент на натуральных ингредиентах и эффективности своих продуктов для поддержания молодости и красоты кожи.

Ранее Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России за месяц. Кроме того, Toyota зарегистрировала в России четыре новых товарных знака.

Также немецкий автогигант Audi официально зарегистрировал свой товарный знак в России сроком до 2035 года.