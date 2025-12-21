При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.0 комментариев
Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России за месяц
Южнокорейская компания Hyundai, ранее покинувшая российский рынок, вновь активизировала свою деятельность, оформив в стране 36 новых товарных знаков с ноября по декабрь.
Южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России 36 товарных знаков за период с ноября по декабрь 2025 года, передает ТАСС.
Среди новых знаков – Genesis, Aerotown, Staria и Mocran. Hyundai подала заявки на регистрацию в Роспатент с июля по сентябрь 2024 года из Южной Кореи. Большинство товарных знаков попали под классы №12 и № 35 МКТУ, что предполагает право использования для различных автомобилей и запчастей.
Срок действия каждого знака составит 10 лет с момента подачи заявки. В числе зарегистрированных в ноябре 2025 года товарных знаков отмечаются Hyundai Solati, Atos и Porter; они также действуют в России до 2034 года.
В компании не комментировали планы по возобновлению деятельности. Напомним, что до марта 2022 года Hyundai владел автозаводом в Петербурге, который производил модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. В 2022 году производство было остановлено по причине затруднений с поставками комплектующих, а сам завод в итоге стал собственностью российской компании «Арт-финанс».
