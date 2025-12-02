Kia зарегистрировала новый товарный знак на российском рынке

Kia зарегистрировала в Роспатенте знак «КИА проверено с пробегом»

Tекст: Мария Иванова

Южнокорейская Kia Corporation зарегистрировала в России новый товарный знак «KIA. КИА проверено с пробегом», передает ТАСС.

Заявка на регистрацию была подана в Роспатент 6 сентября 2024 года. Новый знак оформлен по 42-му классу МКТУ, что подразумевает услуги по контролю и сертификации качества, включая автомобили с пробегом.

Срок действия товарного знака установлен до 6 сентября 2034 года. Ранее компания, покинувшая российский рынок, уже регистрировала в России ряд других знаков, таких как «Kia my mobility», «A better way to go green light» и «Kia edition plus».

Весной 2025 года южнокорейские СМИ сообщали, что Kia вернула российский рынок в план среднесрочных продаж и рассчитывает реализовать 50 тыс. автомобилей в России к 2030 году – из общего глобального плана в 4,1 млн машин. На закрытом мероприятии для инвесторов эта информация якобы озвучивалась как прогноз по России.

Однако позже в Hyundai Motor Group, в составе которого работает Kia, прояснили, что речь шла о странах СНГ в целом, а не исключительно о российском рынке.

