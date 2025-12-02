Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
Kia зарегистрировала новый товарный знак на российском рынке
Kia зарегистрировала в Роспатенте знак «КИА проверено с пробегом»
Компания Kia Corporation оформила в России новый товарный знак, связанный с программой сертификации подержанных автомобилей, срок действия которого установлен до сентября 2034 года.
Южнокорейская Kia Corporation зарегистрировала в России новый товарный знак «KIA. КИА проверено с пробегом», передает ТАСС.
Заявка на регистрацию была подана в Роспатент 6 сентября 2024 года. Новый знак оформлен по 42-му классу МКТУ, что подразумевает услуги по контролю и сертификации качества, включая автомобили с пробегом.
Срок действия товарного знака установлен до 6 сентября 2034 года. Ранее компания, покинувшая российский рынок, уже регистрировала в России ряд других знаков, таких как «Kia my mobility», «A better way to go green light» и «Kia edition plus».
Весной 2025 года южнокорейские СМИ сообщали, что Kia вернула российский рынок в план среднесрочных продаж и рассчитывает реализовать 50 тыс. автомобилей в России к 2030 году – из общего глобального плана в 4,1 млн машин. На закрытом мероприятии для инвесторов эта информация якобы озвучивалась как прогноз по России.
Однако позже в Hyundai Motor Group, в составе которого работает Kia, прояснили, что речь шла о странах СНГ в целом, а не исключительно о российском рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Kia Corporation подала заявки на регистрацию товарных знаков в России в августе.
Во вторник Audi зарегистрировал свой товарный знак в России после ухода Volkswagen.
Ранее Hyundai также зарегистрировала в России десять новых товарных знаков.