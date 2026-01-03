Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
Франция нарастила экспорт игристого в Россию в восемь раз
Во Франции резко вырос экспорт игристого вина в Россию, объем поставок увеличился в восемь раз за год и достиг 8,2 млн долларов, подсчитали СМИ на основании открытых данных и данных платформы ООН Comtrade.
Франция вновь вошла в пятерку крупнейших поставщиков игристого вина в Россию, передает РИА «Новости», ссылаясь на открытые источники и данные платформы ООН Comtrade. По итогам января – сентября 2025 года Италия сохранила лидерство на рынке, экспортировав в Россию продукцию на сумму 93,6 млн долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Второе и третье место закрепили за собой Латвия с показателем почти 61 млн долларов и снижением на 6%, а также Польша – 9,6 млн долларов (минус 24%). На четвертое место после значительного роста вышла Франция: за год объем французских поставок увеличился в 8,2 раза, достигнув 8,2 млн долларов, что позволило стране впервые с 2022 года вернуться в топ-5 экспортеров.
Пятерку замыкает Армения – ее экспорт в Россию составил 4,2 млн долларов, почти вдвое превысив прошлогодние показатели. Среди других заметных поставщиков игристого вина – Испания (практически 3 млн долларов), Литва (2,7 млн), Португалия (2,5 млн), Грузия (1,3 млн) и Германия (836 тыс. долларов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в сентябре 2025 года увеличила ввоз испанского вина до максимальных за год 916 тонн. Поставки вина среди стран Евросоюза сильнее всего нарастила Германия.
Россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года. В стране показал рост только один сегмент алкогольной продукции – это игристые вина и шампанское.