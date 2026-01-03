Франция нарастила экспорт игристого в Россию в восемь раз

Tекст: Ольга Иванова

Франция вновь вошла в пятерку крупнейших поставщиков игристого вина в Россию, передает РИА «Новости», ссылаясь на открытые источники и данные платформы ООН Comtrade. По итогам января – сентября 2025 года Италия сохранила лидерство на рынке, экспортировав в Россию продукцию на сумму 93,6 млн долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Второе и третье место закрепили за собой Латвия с показателем почти 61 млн долларов и снижением на 6%, а также Польша – 9,6 млн долларов (минус 24%). На четвертое место после значительного роста вышла Франция: за год объем французских поставок увеличился в 8,2 раза, достигнув 8,2 млн долларов, что позволило стране впервые с 2022 года вернуться в топ-5 экспортеров.

Пятерку замыкает Армения – ее экспорт в Россию составил 4,2 млн долларов, почти вдвое превысив прошлогодние показатели. Среди других заметных поставщиков игристого вина – Испания (практически 3 млн долларов), Литва (2,7 млн), Португалия (2,5 млн), Грузия (1,3 млн) и Германия (836 тыс. долларов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в сентябре 2025 года увеличила ввоз испанского вина до максимальных за год 916 тонн. Поставки вина среди стран Евросоюза сильнее всего нарастила Германия.

Россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года. В стране показал рост только один сегмент алкогольной продукции – это игристые вина и шампанское.

