Москвичам пообещали облачную и морозную среду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в среду, осадки маловероятны, на дорогах возможна гололедица, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Температура воздуха днем в столице составит от минус 10 до минус 8 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление – около 753 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до минус 15 градусов. В Подмосковье в среду синоптики ожидают от минус 12 до минус 7 градусов, а в ночь на четверг похолодает до минус 18.

