Умерла последняя выжившая пассажирка «Титаника»

Последняя выжившая пассажирка «Титаника» Милвина Дин умерла в возрасте 97 лет

Tекст: Мария Иванова

Милвина Дин, последняя выжившая пассажирка «Титаника», скончалась в возрасте 97 лет в доме престарелых в Саутгемптоне, откуда в 1912 году отправился роковой рейс, передает The New York Times.

Она была самой младшей из 705 спасшихся: когда катастрофа произошла, ей было всего девять недель. Кораблекрушение унесло жизни более 1,5 тыс. человек, включая ее отца, который, по мнению Дин, погиб из-за того, что семья путешествовала третьим классом.

В интервью за месяц до смерти она рассказывала: «Это не могло бы случиться сейчас, это так неправильно, так несправедливо». Она вспоминала, что даже не думала говорить о трагедии долгие годы, пока в 1985 году не нашли обломки лайнера, что вновь привлекло к ней внимание общественности. Впоследствии Дин участвовала в памятных встречах в разных странах, а интерес к ее судьбе резко вырос после выхода фильма Джеймса Кэмерона «Титаник».

О трагической ночи она знала только со слов матери, вспоминая, как семья была разделена при эвакуации, а с братом их воссоединили лишь на борту «Карпатии».

Последние годы Милвина Дин жила скромно и продавала на аукционах сувениры, связанные с «Титаником», чтобы оплачивать уход в доме престарелых. На помощь ей пришли актёры Кейт Уинслет, Леонардо ДиКаприо и режиссер Джеймс Кэмерон, учредившие специальный фонд для покрытия расходов.

Дин так и не посмотрела знаменитый фильм, объясняя это тем, что сцены гибели лайнера слишком болезненны для нее. На вопрос о своей судьбе она утверждала, что не видит в выживании никакой мистики, хотя с улыбкой добавляла: «Все же хотелось бы убедиться, что я ошибаюсь».

