ВВС США начали перекраску правительственных самолетов в стиле Трампа
Американский самолет C-32A с бортовым номером 99-0003 сфотографировали на аэродроме в Техасе в обновленном виде, он почти полностью повторяет оформление личного лайнера президента США Дональда Трампа.
Фюзеляж воздушного судна окрашен в белый и темно-синий цвета, разделенные красной и золотой полосами, что соответствует дизайну, выбранному Трампом в 2019 году, пишет The War Zone.
«ВВС внедряют новое требование к схеме окраски (красный, белый, золотой и темно-синий) для VC-25B, а также для дополнительного парка представительской авиации», – заявил представитель военно-воздушных сил страны.
По его словам, в этот список войдут новые лайнеры Boeing 747-8i и четыре самолета C-32. Перекраска будет осуществляться в ходе планового технического обслуживания, а первый борт передадут военным уже в ближайшие месяцы.
Администрация предыдущего главы государства Джо Байдена отдавала предпочтение классической схеме времен Кеннеди. Однако теперь красно-бело-синяя ливрея становится стандартом для американских правительственных лайнеров.
