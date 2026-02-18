ВВС США начали перекраску правительственных самолетов в стиле Трампа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фюзеляж воздушного судна окрашен в белый и темно-синий цвета, разделенные красной и золотой полосами, что соответствует дизайну, выбранному Трампом в 2019 году, пишет The War Zone.

«ВВС внедряют новое требование к схеме окраски (красный, белый, золотой и темно-синий) для VC-25B, а также для дополнительного парка представительской авиации», – заявил представитель военно-воздушных сил страны.

По его словам, в этот список войдут новые лайнеры Boeing 747-8i и четыре самолета C-32. Перекраска будет осуществляться в ходе планового технического обслуживания, а первый борт передадут военным уже в ближайшие месяцы.

Администрация предыдущего главы государства Джо Байдена отдавала предпочтение классической схеме времен Кеннеди. Однако теперь красно-бело-синяя ливрея становится стандартом для американских правительственных лайнеров.

