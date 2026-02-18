Дипполиция сообщила об отсутствии инцидентов в первый день переговоров в Женеве

Tекст: Вера Басилая

Никаких инцидентов в первый день переговоров России, Украины и США в Женеве не зафиксировано, передает РИА «Новости».

В дипполиции уточнили, что не было абсолютно никаких происшествий в сфере безопасности в ходе первого дня встреч.

В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

Второй день переговоров закрыли для прессы.

Во вторник трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Женеве продолжались более четырех часов.